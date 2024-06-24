Tele2 почти перестали жаловаться на платные подписки

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал изменения в информировании клиентов о подключенных подписках. В 2021 году компания обновила систему нотификации: благодаря этому абоненты стали получать дополнительные оповещения о новых подписках. В результате проекта среднесуточное количество негативных обращений на тему подписок, оформленных на сторонних сайтах, к 2024 году уменьшилось более чем в 400 раз.
В марте 2021 года Tele2 ввела дополнительное оповещение клиентов о подключении подписок: оператор добавил в тексты SMS полную информацию о новых подписках и пошаговую инструкцию, как их отключить. Кроме того, были запущены дополнительные сообщения: в них уточняется, действительно ли клиент хочет приобрести подписку.
Оператор изучил обращения и определил две основные темы запросов клиентов: подписки, оформленные на сторонних сайтах, и подписки на дополнительные сервисы Tele2. После усовершенствования нотификации о подключении подписок среднесуточное количество обращений с жалобами из первой категории в апреле 2024 года снизилось почти в 80 раз, а из второй — в 413 раз относительно апреля 2021 года.
Tele2 активно выступает против скрытых подписок. Оператор постоянно отслеживает обращения клиентов, что помогает совершенствовать процессы информирования и снижать количество негативных обращений.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие