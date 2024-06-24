Спортсмены из Самарской области стали призерами Ирг БРИКС по плаванию

В Казани завершились соревнования по плаванию в рамках Игр БРИКС. Сборная России выступила на Играх юниорским составом.

В число участников команды вошли два спортсмена из Самарской области: Арина Хитева из Новокуйбышевска и Михаил Быков из Тольятти.



Арина Хитева стала двукратным призером Игр: "бронза" на 50-метровой дистанции "баттерфляй" и "серебро" в комбинированной смешанной эстафете 4×100.



Михаил Быков стал обладателем серебряной медали на дистанции 200 м брассом.