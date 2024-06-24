Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви

Съемки восьмисерийного музыкального драмеди "Ландыши" (16+) завершены. Это история любви богатой наследницы и парня из провинциального города с Никой Здорик ("Хор"), Сергеем Городничим ("Цикады"), Ириной Паутовой ("Нулевой пациент"), Евгением Коряковским ("ГДР") и Владимиром Стержаковым ("Молодежка"). Режиссер проекта — Александр Карпиловский ("Модный синдикат"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru в этом году. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").

Фото со съемок

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Неверные" другие). За производство отвечают "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии".

По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", которая выросла в Лондоне и потеряла родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.

Александр Карпиловский, режиссер:

"Ландыши" — это музыкальная драма, поэтому перед нами стояла задача органично вплести музыкальные номера в ткань фильма, найти разумный баланс между комедией с легким ироничным повествованием и драмой про глубокие и сложные взаимоотношения. Так у нас получилась сказка: современная, городская и, конечно, о любви".

Для музыкальных сцен актеры репетировали номера под руководством хореографа-постановщика, в некоторых сценах было задействовано сразу 25 человек. Исполнители главных ролей, Ника Здорик и Сергей Городничий, учились играть на гитаре и петь.

Сергей Городничий, актер:

"К началу съемок в сериале я знал всего три гитарных аккорда, а под конец уже и барре зажимал, и различными боями хвастал. Здорово, когда приходит роль, ради которой нужно чему-то учиться. Мотивация — железная! Мне было интересно играть Леху. Они с Катей — два самодостаточных человека со своими амбициями, целями, живущие совершенно в разных мирах, поэтому мне было любопытно наблюдать, как они пытаются ужиться вместе".

Ника Здорик, актриса:

"Моя героиня Катя — очень разная: она сильная, дерзкая, пробивная, никому не даст себя в обиду, но в то же время очень ранимая, мы с ней в этом похожи. Она меня многому научила: теперь я умею играть на электрогитаре, а еще исполнила свою давнюю мечту и начала петь".

О сериале "Ландыши" (16+)

Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "ИРИ".

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: драмеди

Хронометраж: 50 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Александр Карпиловский

Авторы сценария: Василий Павлов, Рауф Кубаев

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Гайк Киракосян

В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Владимир Стержаков, Екатерина Эссен, Анна Сафронова, Владимир Тяптушкин и другие.