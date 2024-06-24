Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви

Съемки восьмисерийного музыкального драмеди "Ландыши" (16+) завершены. Это история любви богатой наследницы и парня из провинциального города с Никой Здорик ("Хор"), Сергеем Городничим ("Цикады"), Ириной Паутовой ("Нулевой пациент"), Евгением Коряковским ("ГДР") и Владимиром Стержаковым ("Молодежка"). Режиссер проекта — Александр Карпиловский ("Модный синдикат"). Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru в этом году. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ").
Сериал пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Балет", "Библиотекарь", "Неверные" другие). За производство отвечают "НМГ Студия" совместно с компанией "Всемирные русские студии".
По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин встречаются в провинциальном русском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная "дочка миллиардера", которая выросла в Лондоне и потеряла родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.
Александр Карпиловский, режиссер:
"Ландыши" — это музыкальная драма, поэтому перед нами стояла задача органично вплести музыкальные номера в ткань фильма, найти разумный баланс между комедией с легким ироничным повествованием и драмой про глубокие и сложные взаимоотношения. Так у нас получилась сказка: современная, городская и, конечно, о любви".
Для музыкальных сцен актеры репетировали номера под руководством хореографа-постановщика, в некоторых сценах было задействовано сразу 25 человек. Исполнители главных ролей, Ника Здорик и Сергей Городничий, учились играть на гитаре и петь.
Сергей Городничий, актер:
"К началу съемок в сериале я знал всего три гитарных аккорда, а под конец уже и барре зажимал, и различными боями хвастал. Здорово, когда приходит роль, ради которой нужно чему-то учиться. Мотивация — железная! Мне было интересно играть Леху. Они с Катей — два самодостаточных человека со своими амбициями, целями, живущие совершенно в разных мирах, поэтому мне было любопытно наблюдать, как они пытаются ужиться вместе".
Ника Здорик, актриса:
"Моя героиня Катя — очень разная: она сильная, дерзкая, пробивная, никому не даст себя в обиду, но в то же время очень ранимая, мы с ней в этом похожи. Она меня многому научила: теперь я умею играть на электрогитаре, а еще исполнила свою давнюю мечту и начала петь".
О сериале "Ландыши" (16+)
Производство: "НМГ Студия", "Всемирные русские студии" при поддержке АНО "ИРИ".
Онлайн-кинотеатр: Wink.ru
Жанр: драмеди
Хронометраж: 50 минут
Количество серий: 8
Режиссер-постановщик: Александр Карпиловский
Авторы сценария: Василий Павлов, Рауф Кубаев
Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин
Продюсеры RWS: Елизавета Сапронова, Наталья Лазарева, Никита Сапронов, Юрий Сапронов
Оператор-постановщик: Гайк Киракосян
В ролях: Ника Здорик, Сергей Городничий, Евгений Коряковский, Ирина Паутова, Валерия Ланская, Владимир Стержаков, Екатерина Эссен, Анна Сафронова, Владимир Тяптушкин и другие.
Последние комментарии
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давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие