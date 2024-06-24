Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Истбурне

В понедельник, 24 июня, состоялся матч первого круга травяного турнира WTA-500, который проходит в Истбурне. На корте встретились воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и полька Магда Линетт.
Со счетом 1:6, 7:6 (7:4), 6:4 победу одержала Линетт, пишет championat.com.
Матч продолжался 2 часа 17 минут. Павлюченкова уверенно повела по счету в первом сете и выиграла его, однако во второй половине второго сета стала больше ошибаться и пропускать, способствуя доведению игрового отрезка до тай-брейка. Линетт сделала шесть подач навылет, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать два из шести заработанных брейк-пойнтов. Павлюченкова допустила семь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов.
Напомним, ранее теннисистки встречались на корте трижды. Все три раза Павлюченковой удалось обыграть Линетт, однако соперницы ни разу не встречались на травяном покрытии. Учитывая форму за последний год, Линетт хорошо подготовлена к турнирам на этом покрытии, и ей удалось переломить ход статистики личных встреч.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!