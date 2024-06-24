Диана Шнайдер вышла во второй круг Бад-Хомбурга

47-я ракетка мира тольяттинская теннисистка Диана Шнайдер обыграла бывшего лидера рейтинга WTA, чемпионку трех ТБШ немку Анжелику Кербер в первом круге травяного турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) со счетом 7:5, 6:3, пишет championat.com.
Матч продолжался 1 час 18 минут. Шнайдер выполнила пять подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 (40%). На счету немецкой спортсменки четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).
Во втором раунде Шнайдер сыграет с 28-й ракеткой мира Даяной Ястремской из Украины, которая ранее выбила с турнира восьмую сеяную Мирру Андрееву.
Действующей чемпионкой турнира в Бад-Хомбурге является 27-я ракетка мира Катержина Синякова из Чехии. Стоит отметить, что в 2023 году турнир принадлежал к категории WTA-250.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!