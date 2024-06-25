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Музеи и выставки Культура

Музей "Заварка" приглашает на пешеходную экскурсию и семейный мастер-класс

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 июня, в 18:30 пройдет пешеходная экскурсия "От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары" (12+).

Фото: галерея Заварка

Музей-галерею "Заварка" и Музей Эльдара Рязанова связывает история домов. Оба здания, в которых сейчас располагаются музеи, были доходными домами. Научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина разработала маршрут прогулки по доходным домам. В Самаре их насчитывают более 30, причем большая часть является памятниками архитектуры. Экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех участников прогулки ждет небольшой подарок — авторская открытка старшего научного сотрудника "Заварки" и создателя фотопроекта "Детали доходного дома" Кирилла Гурова.

Место сбора — ул. Самарская, 207. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей.

В субботу, 29 июня, в 11:00 пройдет семейный мастер-класс "Воздушный змей" (6+). Воздушный змей — самый яркий атрибут лета. Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями сделают свои уникальные "летательные аппараты" для игр.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

Количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".

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