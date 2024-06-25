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Музыка Культура

В Самаре состоится вечер камерной и органной музыки "Лето в стиле барокко"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 июля, в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт "Лето в стиле барокко" (6+).

Зрители погрузятся в атмосферу эпохи барокко и услышат как яркие и виртуозные музыкальные страницы, так и задумчиво-медитативные, которые способны мысленно перенести в залы европейских дворцов XVII-XVIII веков. 

Исполнители: Светлана Зверева (скрипка, Нижний Новгород), Анна Лазанчина (флейта, Самара), Анна Карпова (орган, Самара). В концерте принимает участие студентка Нижегородской консерватории Александра Ивахненко.

В программе произведения И. С. Баха, К. Бальбатра, М. Уччелини, И. Пахельбеля, Г. Ф. Телемана.

Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).

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