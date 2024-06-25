В Самаре состоится вечер камерной и органной музыки "Лето в стиле барокко"

В понедельник, 1 июля, в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары (Самарская кирха) приглашает на концерт "Лето в стиле барокко" (6+).
Зрители погрузятся в атмосферу эпохи барокко и услышат как яркие и виртуозные музыкальные страницы, так и задумчиво-медитативные, которые способны мысленно перенести в залы европейских дворцов XVII-XVIII веков.
Исполнители: Светлана Зверева (скрипка, Нижний Новгород), Анна Лазанчина (флейта, Самара), Анна Карпова (орган, Самара). В концерте принимает участие студентка Нижегородской консерватории Александра Ивахненко.
В программе произведения И. С. Баха, К. Бальбатра, М. Уччелини, И. Пахельбеля, Г. Ф. Телемана.
Вход: 400 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!