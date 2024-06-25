"Плакса" спешит на помощь: продолжение сериала Сергея Жукова для Wink.ru и СТС поднимает новые подростковые проблемы

В Москве стартовали съемки продолжения молодежного хита "Плакса" (16+), первый сезон которого собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сергей Жуков по-прежнему будет шоураннером и музыкальным продюсером, а к своим ролям вернутся Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова.
Сергей Жуков, шоураннер и музыкальный продюсер:
"Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях мы поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокое закулисье мира блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне. И героев ждут серьезные испытания, которые не так просто пройти".
Как сообщил Сергей, для продолжения проекта написано шестнадцать песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео художественно передают настроение главной героини Маши.
Вадим Бакунев, генеральный директор "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН":
"Продолжение "Плаксы" для нас большой вызов. Мы не имеем права обмануть ожидания тех, кому понравился первый сезон. Поэтому добавили экшена, обострили проблемы, увеличили количество песен. Более того, есть договоренность с большими звездами, которые снимутся в проекте. Это не только актеры, но также телеведущие и музыканты".
Съемки пройдут в Сочи и Москве, где художники воссоздадут TikTok-дом, которым управляет новый знакомый Маши — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар). По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает его в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Обаятельный Лев обещает познакомить Машу с главными звёздами страны. Только на деле талантливую девочку ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.
Ника Жукова, исполнительница главной роли:
"Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе будет непросто, но это того стоит. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и всё рассказали родителям и учителям. А ещё мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа".
Ранее в поддержку зрителей, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект янеплакса.рф, задача которого — помогать детям и подросткам, столкнувшимся с буллингом. Также "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке НМГ основал подкаст "Честно о буллинге" с ведущей Алиной Луну — автором сценария "Плаксы".
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие