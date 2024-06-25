16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Плакса" спешит на помощь: продолжение сериала Сергея Жукова для Wink.ru и СТС поднимает новые подростковые проблемы Жители Самарской области смогут оценить новые смартфоны HONOR 200 Lite в салонах МТС Эльман Бейбутов: "Стратегическое решение Positive Technologies — безопасность без участия человека" Wink вам подарит "Ландыши": завершились съемки современной городской сказки о любви Tele2 почти перестали жаловаться на платные подписки

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Плакса" спешит на помощь: продолжение сериала Сергея Жукова для Wink.ru и СТС поднимает новые подростковые проблемы

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве стартовали съемки продолжения молодежного хита "Плакса" (16+), первый сезон которого собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сергей Жуков по-прежнему будет шоураннером и музыкальным продюсером, а к своим ролям вернутся Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Фото со съемок

Сергей Жуков, шоураннер и музыкальный продюсер:

"Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях мы поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокое закулисье мира блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне. И героев ждут серьезные испытания, которые не так просто пройти".

Как сообщил Сергей, для продолжения проекта написано шестнадцать песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео художественно передают настроение главной героини Маши.

Вадим Бакунев, генеральный директор "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН":

"Продолжение "Плаксы" для нас большой вызов. Мы не имеем права обмануть ожидания тех, кому понравился первый сезон. Поэтому добавили экшена, обострили проблемы, увеличили количество песен. Более того, есть договоренность с большими звездами, которые снимутся в проекте. Это не только актеры, но также телеведущие и музыканты".

Съемки пройдут в Сочи и Москве, где художники воссоздадут TikTok-дом, которым управляет новый знакомый Маши — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар). По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает его в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Обаятельный Лев обещает познакомить Машу с главными звёздами страны. Только на деле талантливую девочку ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

Ника Жукова, исполнительница главной роли:

"Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе будет непросто, но это того стоит. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и всё рассказали родителям и учителям. А ещё мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа".

Ранее в поддержку зрителей, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект янеплакса.рф, задача которого — помогать детям и подросткам, столкнувшимся с буллингом. Также "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке НМГ основал подкаст "Честно о буллинге" с ведущей Алиной Луну — автором сценария "Плаксы".

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2024 08:36 Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?

Aleks Alekalekseikin 24 октября 2023 17:48 Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков

Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Алексей Ляпин 31 июля 2022 13:03 В Самарской области отремонтируют пять мостов на дороге Самара-Бугуруслан

давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30