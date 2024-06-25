"Плакса" спешит на помощь: продолжение сериала Сергея Жукова для Wink.ru и СТС поднимает новые подростковые проблемы

В Москве стартовали съемки продолжения молодежного хита "Плакса" (16+), первый сезон которого собрал 70 миллионов просмотров в онлайн-кинотеатре Wink.ru и в эфире телеканала СТС. Сергей Жуков по-прежнему будет шоураннером и музыкальным продюсером, а к своим ролям вернутся Ника Жукова, Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и Ирина Розанова.

Фото со съемок

Сергей Жуков, шоураннер и музыкальный продюсер:

"Успех нашего проекта показал: то, что мы делаем, очень нужно людям. Большое счастье, когда родители с детьми смотрят наш сериал вместе. Поэтому в новых сериях мы поднимаем проблемы не только подростков, но и их родителей. Это и разводы, и неполные семьи, и жестокое закулисье мира блогеров и музыкантов. Ведь порой, попав в неправильную компанию, можно превратиться в шестеренку шоу-бизнеса и оказаться на дне. И героев ждут серьезные испытания, которые не так просто пройти".

Как сообщил Сергей, для продолжения проекта написано шестнадцать песен, на каждую из которых будет снят клип. Как и в первом сезоне, музыкальные видео художественно передают настроение главной героини Маши.

Вадим Бакунев, генеральный директор "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН":

"Продолжение "Плаксы" для нас большой вызов. Мы не имеем права обмануть ожидания тех, кому понравился первый сезон. Поэтому добавили экшена, обострили проблемы, увеличили количество песен. Более того, есть договоренность с большими звездами, которые снимутся в проекте. Это не только актеры, но также телеведущие и музыканты".

Съемки пройдут в Сочи и Москве, где художники воссоздадут TikTok-дом, которым управляет новый знакомый Маши — сын влиятельного бизнесмена Лев (Анар). По сюжету Маша (Ника Жукова) встречает его в Москве, куда отправляется на музыкальный фестиваль с группой "Плакса" (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Афина Лукиди). Обаятельный Лев обещает познакомить Машу с главными звёздами страны. Только на деле талантливую девочку ждут не слава и выгодные контракты, а серьезные испытания, которые могут привести к трагедии.

Ника Жукова, исполнительница главной роли:

"Наша история становится мрачнее и жестче. Жизнь моей героини полностью меняется, и мне как актрисе будет непросто, но это того стоит. Реакция на первый сезон была невероятной. Дети писали мне, что в школе случались похожие ситуации, но после просмотра сериала собрались с духом и всё рассказали родителям и учителям. А ещё мне приятно, когда пишут, что вдохновились музыкой и начали играть на гитаре. Это большая победа".

Ранее в поддержку зрителей, столкнувшихся с травлей, СТС совместно с НМГ и онлайн-кинотеатром Wink.ru запустили социальный проект янеплакса.рф, задача которого — помогать детям и подросткам, столкнувшимся с буллингом. Также "РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН" при поддержке НМГ основал подкаст "Честно о буллинге" с ведущей Алиной Луну — автором сценария "Плаксы".