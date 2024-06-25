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Культура

Рядом с Третьяковкой в Самаре может появиться смотровая башня

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рядом с Фабрикой-кухней могут построить смотровую вышку, стилизованную под парашютную. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Когда мы только запускали процесс восстановления Фабрики-кухни, я сразу задумался: как сделать так, чтобы люди смогли разглядеть легендарное здание сверху? Ведь то, что оно построено в форме серпа и молота, видно лишь с высоты птичьего полета", - уточнил парламентарий.  

Идею депутата поддержали в сызранском АО "Тяжмаш". На заводе уже разработали оригинальный проект вышки. Все затраты по ее изготовлению предприятие берет на себя. 

Вышку планируют установить с тыльной стороны Фабрики, рядом с Садом Баланса. По проекту ее высота - 44 метра, диаметр - 12 метров. На нескольких уровнях в вышках будут обустроены смотровые площадки.

"Планируем, что уже к осени  2025 г. в Самаре рядом со зданием Фабрики-кухни появится смотровая башня, и с высоты птичьего полета можно будет увидеть единственное в мире здание в виде серпа и молота", - резюмировал Александр Хинштейн.

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