Рядом с Третьяковкой в Самаре может появиться смотровая башня

Рядом с Фабрикой-кухней могут построить смотровую вышку, стилизованную под парашютную. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Когда мы только запускали процесс восстановления Фабрики-кухни, я сразу задумался: как сделать так, чтобы люди смогли разглядеть легендарное здание сверху? Ведь то, что оно построено в форме серпа и молота, видно лишь с высоты птичьего полета", - уточнил парламентарий.

Идею депутата поддержали в сызранском АО "Тяжмаш". На заводе уже разработали оригинальный проект вышки. Все затраты по ее изготовлению предприятие берет на себя.

Вышку планируют установить с тыльной стороны Фабрики, рядом с Садом Баланса. По проекту ее высота - 44 метра, диаметр - 12 метров. На нескольких уровнях в вышках будут обустроены смотровые площадки.

"Планируем, что уже к осени 2025 г. в Самаре рядом со зданием Фабрики-кухни появится смотровая башня, и с высоты птичьего полета можно будет увидеть единственное в мире здание в виде серпа и молота", - резюмировал Александр Хинштейн.