Екатерина Савич: "Наши студенты — будущая инженерная элита страны"

С 2022 года Самарский университет им. Королёва участвует в формировании новой модели инженерного образования в России, которая реализуется на базе Передовой инженерной аэрокосмической школы университета.

В чем уникальность образовательных программ ПИАШ, кто может стать студентом передовой школы инженерных знаний и почему в приемной комиссии обязательно участвуют представители ведущих индустриальных производств? Об этом читателям Волга Ньюс рассказала Екатерина Савич, заместитель директора Передовой инженерной аэрокосмической школы Самарского университета им. Королёва.

1. На базе университета создана Передовая инженерная аэрокосмическая школа. В чем уникальность этого образования?

Новые образовательные программы ПИАШ направлены на подготовку специалистов с метакомпетенциями в области проектирования и внедрения киберфизических производственных систем. Ключевой особенностью образовательных программ является совмещение освоения ИТ и инженерных компетенций с целью подготовки специалистов в области ИТ, способных решать сложные инжиниринговые задачи.

Ключевой упор при обучении сделан на практикоориентриованность. В основу образовательных программ положена проектная деятельность на протяжении всего срока обучения в малых проектных группах по тематике научных проектов ПИАШ. В состав учебной проектной группы входят студенты ПИАШ, тьютор, наставник с предприятия индустриального партнера, заинтересованного в результатах проводимых работы. Данная форма обучения позволит сформировать в процессе обучения проектные команды и даст возможность индустриальному партнеру трудоустроить на предприятие сразу всю команду студентов.

Для реализации предложенной модели особое внимание при обучении уделено формированию у обучающихся метакомпетенций, способности к коммуникации и работе в команде с целью формирования навыка командного выполнения проектных задач.

2. Как стать студентом ПИАШ? Какими знаниями и личными качествами должен обладать человек, который стремится войти в инженерную элиту страны?

Чтобы стать студентом ПИАШ, необходимо кроме традиционных процедур при поступлении пройти еще и конкурсный отбор. Для программ магистратуры конкурсный отбор проводится после сдачи вступительных испытаний в университет, а для программ бакалавриата аналогичный конкурсный отбор производится среди студентов, окончивших 2 года обучения на программах инженерных направлений университета.

При отборе особое внимание уделяется готовности студентов к обучению с большим вовлечением в проектную деятельность при тесной взаимосвязи с индустриальными партнерами. Поэтому основной упор при отборе делается на мотивационную составляющую. Почему студент хочет обучаться именно на данной образовательной программе, почему именно он достоин обучаться в ПИАШ, какую карьерную траекторию он стремиться пройти? Эти и другие вопросы при отборе студентов задают представители индустриальных партнеров, входящие в состав конкурсной комиссии по отбору обучающихся в ПИАШ.

3. Насколько востребованы сегодня инженеры? На какую заработную плату они могут претендовать? Поможет ли ПИАШ в дальнейшем трудоустройстве своих выпускников?

Мы постоянно актуализируем запросы от индустрии на подготовку инженерных кадров. В настоящее время все предприятия страны испытывают большой дефицит в инженерных кадрах. Наша задача — не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и формировать у молодежи стремление к научно-техническому развитию страны.

На данный момент рассматриваются различные варианты поощрения выпускников ПИАШ при трудоустройстве на предприятия к индустриальным партнерам. Это и повышенная заработная плата, по сравнению с выпускниками других направлений, это и возможность трудоустройства прямо во время обучения с возможностью иметь более гибкий график работы, чтобы не отставать в обучении, рассматриваются интересные варианты с присвоением после окончания ПИАШ сразу второй категории при трудоустройстве и другие различные стимулы для обучающихся.

4. На какие образовательные программы будет проводиться набор в этом году?

В 2024 году набор в ПИАШ проводится на 7 программ магистратуры. По шести программам обучение в школе уже ведется: "Искусственный интеллект и большие данные в двигателестроении", "Автоматизация и инновации в проектировании и производстве авиационной техники", "Системный инжиниринг и проектирование бортовых электронных средств", "Системный инжиниринг и проектирование радиотехнических устройств", "Организация цифрового производства" и "Интеллектуальные системы управления цифровой инфраструктурой предприятия".

Дополнительно в этом году в ПИАШ стартует новая сетевая программа магистратуры "Aerospace Engineering and Technology" совместно с Шанхайским университетом транспорта.

5. Смогут ли поступить в ПИАШ выпускники бакалавриата других университетов России?

На магистерские программы ПИАШ могут поступить выпускники технических направлений бакалавриата любых университетов. Также на некоторых треках отдельных образовательных программ мы предполагаем заинтересованность уже работающих инженеров предприятий, для дальнейшего их обучения и получения диплома магистра.

На программы бакалавриата могут поступать только студенты бакалавриата Самарского университета после 2 года обучения на инженерных направлениях.

6. Правда ли, что в состав комиссии на вступительных испытаниях в магистратуру войдут представители индустриальных партнеров? В чем их интерес и по каким критериям они будут оценивать претендентов?

Да, обязательным условием при поступлении в ПИАШ является оценка абитуриента индустриальными партнерами.

При поступлении в магистратуру представители индустрии входят в состав комиссии на этапе вступительных испытаний. При поступлении на программы бакалавриата создается конкурсная комиссия, куда также входят представители партнеров.

В качестве одного из элементов при поступлении в ПИАШ мы выделили написание мотивационного письма абитуриентами. В первую очередь партнеры оценивают не столько уровень предыдущей подготовки, сколько заинтересованность в выбранном направлении обучения и мотивацию к построению карьерной траектории в рамках индустрии.

7. Как будет проходить процесс обучения? Какие новые форматы будут внедрены?

В рамках магистерских программ мы стремимся максимально отойти от лекционных и теоретических занятий в пользу большого числа практик и самостоятельной работы для участия в научных и производственных проектах.

Для подготовки лидеров для предприятий аэрокосмической отрасли в образовательные программы ПИАШ включен модуль, формирующий компетенции цифрового инженера, включающий системное мышление и анализ, системную инженерию сложных технологических систем, цифровые технологии для проектирования инженерных объектов, перспективные технологические процессы, VR/AR-технологии, робототехнику и др.

С целью формирования при обучении команд разнопрофильных специалистов, нацеленных на совместное решение задач аэрокосмической отрасли, студент выбирает роль в проекте и при участии наставника проекта и тьютора составляет индивидуальную образовательную траекторию, которая позволит сформировать необходимые ему для успешной реализации проекта умения и навыки.

8. В каких научных проектах смогут принять участие обучающиеся ПИАШ?

В ПИАШ ведется большое количество НИОКТР, в которых обучающиеся могут принимать участие. Также мы сейчас формируем запросы к индустриальным партнерам на предоставление технических заданий и проблем, которые могут быть решены группами студентов под руководством наставников с предприятия. Это позволит студентам погрузиться в среду предприятия, узнать ближе особенности работы, а может быть и сразу трудоустроиться.

Планируется, что выбирать проекты студенты смогут через цифровую карьерную систему, которая сейчас активно разрабатывается в Самарском университете.