Третьяковка в Самаре расскажет о гастрософии XIX века

В субботу, 29 июня, в 17:00, Третьяковка в Самаре (ул. Ново-Садовая, 149) представил лекцию "Гастрософия: Дух или физиология. Кухмейстерские дебаты XIX века и их последствия" (12+).

В XIX веке в Европе произошли невероятные по своему масштабу тектонические изменения: революции и войны, захват и освоение новых колоний, расцвет естествознания и зарождение национальных культур — все это вкупе способствовало высвобождению Духа кулинарного искусства из кухонного рабства и заложило основы науки о правильном приготовлении и употреблении пищи — гастрософии.

Вкусовой диапазон европейцев расширился благодаря знакомству с индийской и китайской кухнями, обогативших их рацион новыми блюдами, специями и соусами. Параллельно этому во многих странах шел процесс переоткрытия и признания ценности национальных кулинарных традиций. Именно в это время складываются классические итальянская, немецкая, английская и русская кухни, каждая из которых противопоставляла себя французскому гегемону.

На лекции рассмотрят два классических гастрософических трактата, выпущенных в первой четверти XIX века: сочинение немецкого знатока искусств, мецената и кулинара Карла Фридриха фон Румора "Дух кулинарного искусства" 1822 г. и вышедшая через три года в Париже книга "Физиология вкуса, или размышления о трансцендентной гастрономии; теоретический увраж, посвященный истории кулинарии Парижа до наших дней", написанная профессором Жаном-Анселем Брийя-Савереном.

Лектор: Сергей Фофанов, историк искусства, научный сотрудник Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Государственные художественные собрания Дрездена), сокуратор выставки "На вкус и цвет".

Лекция пройдет в кино-лекционном зале на первом этаже. Билет можно купить по ссылке.