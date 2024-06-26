В Самарской области в рамках акции "Сад памяти" посадили 100 тыс. деревьев и кустарников

В Самарской области подвели итоги международной акции "Сад памяти". В 2024 г. акция "Сад памяти" охватила не только регионы России, но и десятки стран. Цель акции — увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Заключительное мероприятие акции прошло в Москве на Поклонной горе. "Сад памяти" — это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
"Замечательный проект прочно утвердился как одно из значимых мероприятий, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией. Важно, что с каждым годом он объединяет своей благородной миссией все больше новых сторонников и единомышленников — представителей самых разных профессий и возрастов, целые семьи. По зову сердца они высаживают в своих городах и поселках деревья, обустраивают парки и сады — в память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, о мужестве всех поколений защитников Родины", — отметил президент России Владимир Путин.
В Самарской области в этом году прошло более 40 мероприятий акции. Было высажено 100 тыс. саженцев деревьев и кустарников на общей площади 42 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, волонтеры и общественники. Неравнодушные жители участвовали целыми семьями и поселками. Центральное мероприятие акции прошло 19 апреля в Ставропольском лесничестве, где было высажено более 30 тыс. саженцев сосны на площади 7 га.
Такое объединяющее событие несет в себе не только историческую, но и экологическую миссию. В Самарской области акция прошла уже в пятый раз, за это время было проведено более 200 мероприятий. Сегодня "Сады памяти" растут в парках и лесах, на дачных и садовых участках. Появляются новые геоглифы и аллеи.
Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Акцию реализуют в поддержку нацпроекта "Экология".
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?