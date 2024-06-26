В Самарской области в рамках акции "Сад памяти" посадили 100 тыс. деревьев и кустарников

В Самарской области подвели итоги международной акции "Сад памяти". В 2024 г. акция "Сад памяти" охватила не только регионы России, но и десятки стран. Цель акции — увековечить память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Заключительное мероприятие акции прошло в Москве на Поклонной горе. "Сад памяти" — это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

"Замечательный проект прочно утвердился как одно из значимых мероприятий, приуроченных к празднованию воссоединения Крыма с Россией. Важно, что с каждым годом он объединяет своей благородной миссией все больше новых сторонников и единомышленников — представителей самых разных профессий и возрастов, целые семьи. По зову сердца они высаживают в своих городах и поселках деревья, обустраивают парки и сады — в память о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне, о мужестве всех поколений защитников Родины", — отметил президент России Владимир Путин.

В Самарской области в этом году прошло более 40 мероприятий акции. Было высажено 100 тыс. саженцев деревьев и кустарников на общей площади 42 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, волонтеры и общественники. Неравнодушные жители участвовали целыми семьями и поселками. Центральное мероприятие акции прошло 19 апреля в Ставропольском лесничестве, где было высажено более 30 тыс. саженцев сосны на площади 7 га.

Такое объединяющее событие несет в себе не только историческую, но и экологическую миссию. В Самарской области акция прошла уже в пятый раз, за это время было проведено более 200 мероприятий. Сегодня "Сады памяти" растут в парках и лесах, на дачных и садовых участках. Появляются новые геоглифы и аллеи.

Международная акция "Сад памяти" проводится по инициативе АНО "Сад памяти", всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы, при участии Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяйства. Акцию реализуют в поддержку нацпроекта "Экология".

