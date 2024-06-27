Памятник писателю Алексею Толстому привезут в Самару к 1 сентября

Памятник писателю Алексею Толстому прибудет в Самару к 1 сентября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Скульптура Алексея Николаевича станет центральной фигурой Литературного сквера, благоустройство которого вместе с прилегающей территорией на ул. Фрунзе 135 мы обсуждали накануне с рабочей группой (в нее вошли представители городской администрации, архитекторы, подрядчики, руководство музея-усадьбы имени Алексея Толстого), - уточнил парламентарий. - Параллельно со сквером будет обустроена и пешеходная зона вдоль ул. Фрунзе. Заменим плитку на тротуаре, сделаем зону удобной и для прогулок, и для того, чтобы за ней было удобно ухаживать в разное время года".

Ожидается, что на открытие Литературного сквера и памятника к Дню города в Самаре приедут потомки Алексея Николаевича Толстого.