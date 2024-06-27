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Смотреть нельзя читать: к премьере сериала "Тайны Карениной" на Wink.ru и KION выйдет специздание книги Павла Басинского

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале июля в "Редакции Елены Шубиной" в серии "Кинобестселлеры" выходит книга Павла Басинского "Подлинная история Анны Карениной" в кинообложке. Издание приурочено к премьере шестисерийного документально-художественного проекта "Тайны Карениной" (18+), который покажут онлайн-кинотеатры Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и KION уже 17 июля.

Павел Басинский, писатель, литературовед:

"Экранизации этой моей книги я ждал с особым нетерпением, поскольку даже не представлял, что этот текст вообще возможно экранизировать. Ведь это роман о романе, история в истории. Считаю, что команда "Студии Видеопрокат" и авторы проекта нашли уникальный способ передать суть моего текста. Получился хороший пример того, как можно выстроить повествование заново и найти собственный жанр. В книге я выступаю не столько как писатель, сколько как преданный читатель романа "Анна Каренина". На протяжении многих лет я перечитывал его раз десять. И каждый раз возникало странное ощущение, что я читаю другой роман".

О сериале

Зрители пройдут шаг за шагом все загадочные обстоятельства жизни героини: от брака с Карениным и знакомства с Вронским до страшной смерти на станции Обираловка. Хронологически прослеживаются судьбы всех важных героев романа и их роли в истории Анны. Распутать этот клубок тайн помогут эксперты в области литературы и культуры России XIX века — Павел Басинский и Фекла Толстая, праправнучка писателя.

По сюжету известные актеры проходят пробы в фильм по самому известному роману Льва Толстого о любви. Все грани Анны Карениной будут воплощать сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. Все они разные, но каждая дала Анне какую-то важную черту. Проходя кастинг и готовясь к роли, актеры погружаются в исследование судеб прототипов и пытаются ответить на вопрос, кто из героев романа виноват в самоубийстве Анны и почему персонажи настолько современны и близки нам. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

Производством сериала занимается "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, "Псих", "Актрисы", "Балет", "Неверные") при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!". Проект пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Фишер", "Балет", "‎Библиотекарь"‎, "Неверные" и другие) и KION Originals ("Почка", "Обоюдное согласие", "Клиника счастья" и другие). Режиссером стал Иван Юдин, шоураннером выступила Анастасия Корецкая, креативным продюсером и автором идеи — Анна Колчина.

Трейлер

Постер

Фото со съемок

О книге

"Подлинная история Анны Карениной" — своего рода путеводитель по роману Льва Толстого. Подробный и глубокий разговор о книге и ее героях, который Павел Басинский ведет, с одной стороны, на равных с читателем, с простой человеческой интонацией, с другой — оставаясь специалистом в творчестве писателя. Обращая внимания на детали, прототипы, комментируя "темные" места и тонко анализируя текст, автор помогает себе и читателю лучше понять феномен "Анны Карениной".

Собрав под одной обложкой исторический, культурный, социальный контексты второй половины XIX века, нюансы биографии Толстого и его семьи, цитаты из писем и публикаций, Басинский подсвечивает факты и обстоятельства, которые открывают для нас роман "Анна Каренина" заново.

Мы видим, как выстроена система "зеркал" в романе — почему уже в самом его начале предвосхищен трагический конец ("Поезда и метели", "Сердце матери"); почему так важно противопоставление Москвы и Петербурга; почему при прочтении сцены скачек происходит эффект того, что совершилось "что-то ужасное"; почему для чтения "Анны Карениной" важно знать прозу Пушкина и многое другое.

Об авторе

Павел Басинский — писатель, журналист, литературовед, литературный критик. Член Союза российских писателей, преподаватель Литературного института имени А. М. Горького.

Долгие годы занимается изучением жизни и творчества Л. Н. Толстого, выпустил как научные исследования, так и художественные книги: "Лев Толстой: бегство из рая" (2010), "Святой против Льва" (2013), "Лев в тени Льва" (2015), "Лев Толстой — свободный человек" (2016), "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины" (2020), "Подлинная история Константина Левина" (2023).

Лауреат премии "Большая книга" (2010, 2022), а также Премии Правительства РФ в области культуры (2015). Член жюри литературной премии "Ясная Поляна".

5 причин прочитать книгу

  1. Павел Басинский комментирует непонятные современному читателю реалии, детали быта, особенности устройства общества. Такой комментарий, написанный легким и доступным языком, углубляет читательское понимание романа.
  2. Несмотря на читательскую любовь, "Анна Каренина" остается одним из самых загадочных русских романов. Павел Басинский обращается к самым неясным и неоднозначным сюжетным поворотам романа и пытается их истолковать.
  3. Анализируя роман, Басинский делает множество замечаний о творческом методе Льва Толстого, показывая, как именно писателю удалось создать поражающий своей реалистичностью художественный мир.
  4. Это настоящий филологический детектив. Из отдельных слов, сюжетных поворотов и других "улик" реконструируется сюжет романа и объясняются его непонятные места.
  5. "Анна Каренина" — это сплошной эксперимент и нарушение правил классического романа", — пишет Павел Басинский. Его книга помогает разобраться, почему этот эксперимент стал одной из вершин мировой прозы и предопределил развитие русского романа на многие годы.

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