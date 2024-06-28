Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Истбурне

В четвертьфинальном матче травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне встретились тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и победительница US Open — 2021 хозяйка корта Эмма Радукану. Россиянка выиграла со счетом 6:2, 6:2, пишет championat.com.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В ее рамках Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Радукану два эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.
В полуфинале турнира в Истбурне россиянка встретится с седьмой ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмин Паолини, которая сегодня обыграла британскую теннисистку Кэйти Бултер со счетом 6:1, 7:6 (7:0).
Турнир в Истбурне с призовым фондом € 922 573 проходит с 24 по 29 июня. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, в прошлогоднем финале обыгравшая Дарью Касаткину — 6:2, 7:6.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!