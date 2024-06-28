Эксперт CARCADE рассказал о вендорских решениях в условиях импортозамещения

19 июня в Москве состоялось ежегодное мероприятие "CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров", где участники обсудили свой опыт внедрения передовых технологий цифровой трансформации.

В рамках форума прошли специализированные секции по цифровой трансформации, импортозамещению, цифровизации различных отраслей экономики и обеспечению информационной безопасности, собравшие более 1000 делегатов. В этом году в программе было выделено большое количество времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Внедрение информационно-технологических систем приносит компаниям целый ряд существенных преимуществ, включая улучшение эффективности бизнес-процессов, снижение рисков утечки информации и возможность оперативного масштабирования в соответствии с потребностями бизнеса.

От лица компании CARCADE в рамках секции "Импортозамещение" выступил Сергей Киселёв, директор по развитию информационных технологий. Секция была посвящена обмену опытом как по конкретным кейсам, так и в целом по подходам, которые применяют компании. Сергей поделился своим видением о проблемах выбора между собственной разработкой и использованием вендорского решения при замене импортных систем на отечественные аналоги. В своём выступлении он затронул опыт перехода с платформы SAP на решение от 1С, реализуемый в компании в рамках проекта "Переход на 1С ERP" и который начинался с участием вендора, а впоследствии перешёл полностью в собственную разработку. "Опыт показывает, что это далеко не однозначный выбор, имеющий как явные плюсы, так и существенные риски", — отметил Сергей. Были затронуты вопросы организации процесса собственной разработки, а также критерии выбора коробочного решения, и, как следствие, поиска баланса между ними.

В конце выступления Сергей ответил на ряд вопросов от слушателей, которые продемонстрировали высокий интерес к данной теме.