16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВСК: развивающая литература у молодежи вытесняет классиков и детективы Захватывающее лето: топ-5 новых детективов для чтения на выходных Самарских журналистов и писателей приглашают побороться за премию имени Бориса Кожина "Пушкинские дни" - в Самарской области пройдут праздничные мероприятия: полная программа Начался прием заявок на участие в литературном конкурсе "Народная библиотека Самарской губернии"

Литература Культура

ВСК: развивающая литература у молодежи вытесняет классиков и детективы

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Большая часть российской молодежи заинтересована в саморазвитии: 63% активно читает книги, 20% хотят развиваться на работе — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам исследования, проведенного ко Дню молодежи 27 июня. Причем наиболее востребованными являются книги по психологии и саморазвитию. Также примерно каждый пятый молодой россиянин считает работу ключевым фактором личностного роста.*

Бизнес-литература и психология вытесняют классиков

63% российской молодежи часто читает книги. При этом в Москве этот показатель выше, чем в регионах (72% против 58%). Чаще всего книгу в качестве досуга выбирают девушки (почти 66% против 59% мужчин), самая читающая возрастная категория — 25 лет-34 года (67% против 59% среди категории 18-24 лет).

Современные молодые россияне предпочитают развивающую литературу, прежде всего книги по психологии (один из самых популярных авторов — Дейл Карнеги) — 23,5%. На втором месте — около 21% — русская классика (Толстой, Пушкин, Достоевский), на третьем — фэнтези и мистика (серии книг Анджея Сапковского, Джоан Роулинг, Стивена Кинга) и зарубежная классическая литература, по 15%. Реже молодежь читает современных отечественных авторов (самые популярный — Виктор Пелевин) и детективы, менее 9% в каждой категории.

Молодежь связывает карьерные достижения с Россией

20% российской молодежи работают исключительно для заработка, еще 19% — в том числе и для саморазвития, для 12% работа — это скорее рутина, столько же респондентов, наоборот, видят в ней способ самореализации помимо семьи. В целом, у 47% опрошенных скорее позитивное отношение к своей работе. Также 8% молодых россиян не представляют, чем бы могли занять свое время, если бы не строили карьеру, еще 7% считают постыдным не работать (против 8% неработающих молодых людей, которых устраивает их положение).

Современная молодежь считает лучшей страной для построения карьеры Россию (43%), еще 25% отметили, что им важнее сама работа, чем страновая локация. Самая высокая доля подобных ответов была зафиксирована в возрастной категории 18-24 лет (70% против 65% в категории 25-34 лет) и среди девушек (71% против 63% среди молодых людей).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30