ВСК: развивающая литература у молодежи вытесняет классиков и детективы

Большая часть российской молодежи заинтересована в саморазвитии: 63% активно читает книги, 20% хотят развиваться на работе — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК по результатам исследования, проведенного ко Дню молодежи 27 июня. Причем наиболее востребованными являются книги по психологии и саморазвитию. Также примерно каждый пятый молодой россиянин считает работу ключевым фактором личностного роста.*

Бизнес-литература и психология вытесняют классиков

63% российской молодежи часто читает книги. При этом в Москве этот показатель выше, чем в регионах (72% против 58%). Чаще всего книгу в качестве досуга выбирают девушки (почти 66% против 59% мужчин), самая читающая возрастная категория — 25 лет-34 года (67% против 59% среди категории 18-24 лет).

Современные молодые россияне предпочитают развивающую литературу, прежде всего книги по психологии (один из самых популярных авторов — Дейл Карнеги) — 23,5%. На втором месте — около 21% — русская классика (Толстой, Пушкин, Достоевский), на третьем — фэнтези и мистика (серии книг Анджея Сапковского, Джоан Роулинг, Стивена Кинга) и зарубежная классическая литература, по 15%. Реже молодежь читает современных отечественных авторов (самые популярный — Виктор Пелевин) и детективы, менее 9% в каждой категории.

Молодежь связывает карьерные достижения с Россией

20% российской молодежи работают исключительно для заработка, еще 19% — в том числе и для саморазвития, для 12% работа — это скорее рутина, столько же респондентов, наоборот, видят в ней способ самореализации помимо семьи. В целом, у 47% опрошенных скорее позитивное отношение к своей работе. Также 8% молодых россиян не представляют, чем бы могли занять свое время, если бы не строили карьеру, еще 7% считают постыдным не работать (против 8% неработающих молодых людей, которых устраивает их положение).

Современная молодежь считает лучшей страной для построения карьеры Россию (43%), еще 25% отметили, что им важнее сама работа, чем страновая локация. Самая высокая доля подобных ответов была зафиксирована в возрастной категории 18-24 лет (70% против 65% в категории 25-34 лет) и среди девушек (71% против 63% среди молодых людей).

*Исследование проводилось в формате онлайн опроса среди респондентов 18-34 лет (мужчин и женщин) в Москве и городах-миллионниках. При ответе на вопросы респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.