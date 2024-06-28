Владислав Федоров будет выступать за ХК "Лада"

Хоккейные клубы "Лада" и "Тамбов" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на нападающего Владислава Федорова в обмен на денежную компенсацию и заключили с 18-летним форвардом двусторонний контракт сроком на один сезон.
Федоров (27.07.2005, 200-92) является воспитанником екатеринбургской школы "Спартаковец", однако дебют на профессиональном уровне состоялся в 2022 году в молодежной команде "Красноярские Рыси".
В предыдущем сезоне нападающий играл в системе тульского АКМ — за "Академию Михайлова" и "АКМ-Юниор" он провел в общей сложности 55 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, заработав 12 (5+7) очков.
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