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Хоккей Спорт

Владислав Федоров будет выступать за ХК "Лада"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейные клубы "Лада" и "Тамбов" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на нападающего Владислава Федорова в обмен на денежную компенсацию и заключили с 18-летним форвардом двусторонний контракт сроком на один сезон.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Федоров (27.07.2005, 200-92) является воспитанником екатеринбургской школы "Спартаковец", однако дебют на профессиональном уровне состоялся в 2022 году в молодежной команде "Красноярские Рыси".

В предыдущем сезоне нападающий играл в системе тульского АКМ — за "Академию Михайлова" и "АКМ-Юниор" он провел в общей сложности 55 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, заработав 12 (5+7) очков.

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