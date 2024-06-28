Владислав Федоров будет выступать за ХК "Лада"

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Хоккейные клубы "Лада" и "Тамбов" совершили сделку, в результате которой тольяттинцы заполучили спортивные права на нападающего Владислава Федорова в обмен на денежную компенсацию и заключили с 18-летним форвардом двусторонний контракт сроком на один сезон.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"