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Музыка Культура

Оркестр Тольяттинской филармонии откроет фестиваль "Симфония Бузулукского бора"

ОРЕНБУРГ. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 28 по 30 июня пройдет первый межрегиональный фестиваль "Симфония Бузулукского бора". Открыть этот концерт в лесу доверили Симфоническому оркестру Тольяттинской государственной филармонии под управлением Игоря Мокерова.

Среди мощных сосен прозвучит вечная академическая классика: "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, вальс из балета "Спящая красавица" Чайковского, вальс из "Маскарада" Арама Хачатуряна, "Тройка" Георгия Свиридова, другие жемчужины оркестра Игоря Мокерова.

Во второй и третий день фестиваля выступят государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан и камерный оркестр Оренбургской областной филармонии.

Фестиваль пройдет около экотропы рядом с поселком Колтубановский в Оренбургской области.

Вход на концерты свободный, без билетов. Важно помнить, что концерты будут проходить на особо охраняемой природной территории, где можно находиться при наличии разрешения (действует 7 дней).

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