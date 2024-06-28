Оркестр Тольяттинской филармонии откроет фестиваль "Симфония Бузулукского бора"

С 28 по 30 июня пройдет первый межрегиональный фестиваль "Симфония Бузулукского бора". Открыть этот концерт в лесу доверили Симфоническому оркестру Тольяттинской государственной филармонии под управлением Игоря Мокерова.
Среди мощных сосен прозвучит вечная академическая классика: "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь" Александра Бородина, вальс из балета "Спящая красавица" Чайковского, вальс из "Маскарада" Арама Хачатуряна, "Тройка" Георгия Свиридова, другие жемчужины оркестра Игоря Мокерова.
Во второй и третий день фестиваля выступят государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан и камерный оркестр Оренбургской областной филармонии.
Фестиваль пройдет около экотропы рядом с поселком Колтубановский в Оренбургской области.
Вход на концерты свободный, без билетов. Важно помнить, что концерты будут проходить на особо охраняемой природной территории, где можно находиться при наличии разрешения (действует 7 дней).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!