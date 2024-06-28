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Культура

Исследование ВТБ: жители ПФО хотят посещать больше концертов в своих городах

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ изучил культурные предпочтения и ожидания жителей Приволжского федерального округа (ПФО): каждый третий посещает культурные мероприятия два раза в год, самый востребованный формат — концерты, а приемлемая сумма, которую готовы потратить за один раз на культурный досуг, — от 500 до 1000 рублей.

Согласно результатам опроса*, 34% респондентов посещают культурные мероприятия с периодичностью раз в полгода, 27% — раз в 2-3 месяца, 13% — несколько раз в месяц, а 3% делают это несколько раз в неделю. Доля опрошенных, которые вообще никогда не ходят на культурные мероприятия, составляет 24%.

40% жителей ПФО сказали, что им хватает культурных событий в своем городе, а 37% респондентов заинтересованы в увеличении числа таких мероприятий. Наиболее высокий уровень удовлетворенности культурной повесткой своего региона демонстрируют жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — таких опрощенных здесь 62%. В других регионах настолько однозначное мнение не складывается: респонденты разделились почти поровну на тех, кому культурных событий достаточно, и тех, кому не хватает.

Большинство опрошенных хотели бы побольше концертов, фестивалей и спектакли. Концерты — вообще самый популярный формат культурного досуга: среди тех, кто отметил недостаток культурных развлечений в своих городах, более половины (66%) хотели бы посещать именно концерты. Отвечая на вопрос с несколькими вариантами, респонденты добавляли, что также заинтересованы в посещении городских фестивалей (51%), спектаклей (40%) и выставок (39%).

Почти треть жителей ПФО (29%) готовы тратить на посещение культурного мероприятия 500 — 1000 рублей. Платить за досуг от 1000 до 2000 рублей готовы 27%, еще 26% опрошенных согласны на стоимость билета в размере от 2000 до 5000 рублей. Свыше 5000 рублей готовы выделить только 5% респондентов.

Культурные планы заранее строят больше половины опрошенных (55%), большинство из них (31%) предпочитает продумывать события за 1-2 недели, 24% — за месяц и более. У остальных решения спонтанны.

Из тех, кто ходит на концерты, в театры и музеи, специально готовятся более трети жителей ПФО: они читают обзоры, рецензии и отзывы (25%), биографии и произведения авторов и участников событий (13%). Заказывают экскурсии и задают вопросы на месте ещё 14% опрошенных.

"Поддержка культуры — часть ДНК ВТБ. Наша задача — сохранение и преумножение культурного наследия страны. Мы поддерживаем искусство больше чем в 15 регионах России и постоянно стараемся расширять эту географию. В этом году при поддержке банка проходит множество концертов и фестивалей в разных уголках страны — Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль "Толстой" в Тульской области, фестиваль Ильдара Абдразакова в ряде городов и другие", — отметила старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

ВТБ поддерживает культуру России более 30 лет. Сегодня это свыше 30 институций более чем в 15 регионах. Афиша партнеров ВТБ включает спектакли, выставки и фестивали в разных городах. Информация о культурных, общественных и социально-значимых событиях, которые поддерживает ВТБ, представлена на сайте "ВТБ — России".

* Опрос провели ВТБ и банк "Открытие" в период 17–23 июня 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

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