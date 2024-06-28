Электрощит Самара примет участие в конференции "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей"

IX Международная научно-техническая конференция "Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей" состоится 3–4 июля в Москве. В рамках деловой программы на сессии "Современные технологии, оборудование и материалы для строительства, реконструкции и ремонта распределительных сетей" Электрощит Самара представит доклад "Отличия распределительных устройств среднего напряжения, изготовленных в соответствии со стандартами ГОСТ, IEC и GB".
На площадке проведения конференции пройдет техническая выставка "Электроэнергия. Передача и распределение". Компания Электрощит Самара представит новейшую разработку — комплектное распределительное устройство КРУ СЭЩ-80-10Н. Главной особенностью распределительных устройств 80-й серии является то, что при ее разработке в качестве базовых стандартов использовались требования ГОСТ Р 55190 и МЭК 62271-200, которые являются самыми современными действующими стандартами для распределительных устройств среднего напряжения в России и мире. В результате КРУ получились максимально безопасными, надежными и простыми в управлении.
Распределительное устройство с интегрированной сервисной тележкой и выкатным элементом в среднем положением СЭЩ-80-10Н успешно применяется на объектах различных отраслей промышленности и завоевало высокую оценку служб эксплуатации заказчика.
В составе СЭЩ-80-10Н представлены инновационные цифровые опции: система мониторинга температуры и цифровой паспорт изделия. Система температурного мониторинга повышает надежность и продлевает срок службы оборудования, обеспечивая раннее выявление проблем с контактными соединениями и связанных с ними перегревов. Цифровой паспорт изделия улучшает удобство эксплуатации, предоставляя простой доступ ко всей эксплуатационной документации, инструменты обратной связи с производителем, а также гарантирует бессрочное хранение документации на защищенных серверах компании, исключая риск ее утери.
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