Аналитика МТС KION: молодежь Самарской области предпочитает смотреть драмы, комедии и детективы

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Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION в преддверии Дня молодежи проанализировали интересы пользователей в возрасте от 14 до 35 лет и выяснили, какие жанры, фильмы и сериалы молодежь Самарской области предпочитает и смотрит чаще всего.

Фото: предоставлено МТС