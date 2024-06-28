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Аналитика МТС KION: молодежь Самарской области предпочитает смотреть драмы, комедии и детективы

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION в преддверии Дня молодежи проанализировали интересы пользователей в возрасте от 14 до 35 лет и выяснили, какие жанры, фильмы и сериалы молодежь Самарской области предпочитает и смотрит чаще всего.

Фото: предоставлено МТС

Самый популярный жанр среди молодых людей — драма, на него приходится 17% от общего количества просмотра контента. На втором месте по популярности — комедии (15%). Замыкает тройку жанров-лидеров — детектив, на него приходится 14% от общего времени смотрения. Также в топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.

Гид потребителя

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