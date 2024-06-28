Аналитика МТС KION: молодежь Самарской области предпочитает смотреть драмы, комедии и детективы

Цифровая экосистема МТС и онлайн-кинотеатр KION в преддверии Дня молодежи проанализировали интересы пользователей в возрасте от 14 до 35 лет и выяснили, какие жанры, фильмы и сериалы молодежь Самарской области предпочитает и смотрит чаще всего.
Самый популярный жанр среди молодых людей — драма, на него приходится 17% от общего количества просмотра контента. На втором месте по популярности — комедии (15%). Замыкает тройку жанров-лидеров — детектив, на него приходится 14% от общего времени смотрения. Также в топ-10 самых популярных жанров вошли детско-семейный контент, триллеры, азиатское кино, документальные фильмы и сериалы. Замкнул десятку лидеров жанр ужасов и мистики.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие