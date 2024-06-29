Первые выходные июля жители Самарской области смогут провести на фестивале "На Грушинской волне" в Самаре и Тольятти

6 и 7 июля в Самарской области состоится фестиваль "На Грушинской волне". Он пройдет при поддержке правительства Самарской области и Фонда Олега Митяева. В Самаре фестиваль пройдет в Струковском саду: 6 июля здесь будут работать тематические площадки и фотозоны, музей, посвященный подвигу Валерия Грушина, патриотическая сцена "Zа Победу". Начало фестиваля в 14:00.

На тематической площадке "На Грушинской волне" посетители с первых шагов окунутся в более чем 50-летнюю историю фестиваля, увидят архивные фотографии и видеоролики, побывают в музее истории фестиваля. Здесь разместятся фотозоны с палаткой, костровой площадкой, пройдет мастер-класс игры на гитаре, будет работать "открытый микрофон".

На семейной площадке развлечения найдутся для посетителей любого возраста. На сцене выступят юные барды, детские и семейные бардовские коллективы, с 14:00 до 19:00 запланированы мастер-классы, шоу, театрализованные представления и многое другое.

Почувствовать себя бывалым туристом сможет каждый гость фестиваля в Струковском саду, посетив туристическую площадку, где инструкторы проведут мастер-классы по сбору палатки, а профессиональные спасатели научат важным навыкам оказания первой помощи. Здесь же можно будет сделать фото на настоящей байдарке, покорив в прямом смысле этого слова Грушинскую волну, и купить сувениры на память о фестивале на легендарном Грушинском Арбате.

Важнейшей частью праздника станет патриотическая концертная программа на традиционной сцене "Zа Победу". Ее участниками станут не только барды из Самарской области, но и гости из других регионов России. В числе участников — авторы-исполнители из Мариуполя, которые в прошлом году впервые побывали на 50-м юбилейном Грушинском фестивале.

"Наша задача — максимально бережно перенести атмосферу Поляны с туристической романтикой, семейной теплотой и любовью к родному краю в комфортные условия городского парка, чтобы к ней смогли прикоснуться даже те, кто никогда до этого не был на Мастрюковских озерах. Также мы считаем важным рассказать историю подвига простого студента и его друзей, которые подарили Валерию Грушину бессмертие", — отметили организаторы фестиваля.

Вечером 6 июля первый фестивальный день завершится гала-концертом в Самарской государственной филармонии с участием самарских бардов и приглашенных артистов: группы "Ирония Судьбы", Вячеслава Ковалева, Сергея Войтенко, Александра Скляра. Начало гала-концерта в 19:00.

Пригласительные на гала-концерт можно будет получить в кассах Филармонии. Также все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию концерта на экранах, установленных в Струковском саду.

Второй гала-концерт фестиваля "На Грушинской волне" пройдет 7 июля в Тольятти в КЦ "Автоград", начало в 17:00.

Напомним, что в связи с особым противопожарным режимом установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них на территории Ново-Буянского лесничества Самарской области (включая поляну Мастрюковских озер) с 29 июня по 7 июля. Кроме того, в этом году здесь не проводились подготовительные мероприятия, в том числе поляна не обработана от клещей, грызунов и комаров, пляж не оборудован.

Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина — неповторимая визитная карточка Самарской области. В этом году фестиваль пройдет в непривычном формате. Такое решение было принято в целях обеспечения безопасности.

"Поляна будет закрыта для посещения и проезда — из-за возможных рисков проведения в текущих условиях столь масштабного массового мероприятия", — около месяца назад сообщили организаторы, заверив, что традиция петь песни у костра под открытым небом и сидеть к плечу плечом на горе будет продолжена.