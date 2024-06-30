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Муниципалитеты Власть и политика

При губернаторе образован Совет глав муниципальных образований Самарской области

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев провел первое заседание Совета глав муниципальных образований Самарской области, чтобы обсудить социально-экономическое развитие территорий и механизмы решения проблем, поступивших от жителей.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

Правительством области уделялось большое внимание взаимодействию с руководителями муниципальных образований, оказания помощи по самым сложным вопросам. "Эту практику мы будем наращивать. Я знаю уровень ответственности каждого главы и коллектива, которые работают на местах. Иногда непросто принимать решения в условиях ограниченных ресурсов, а проблем всегда много", — отметил Вячеслав Федорищев, обращаясь к главам городов и районов области.

Он добавил, что руководители территорий, каждый день общаясь с жителями, слышат проблемы. "Вы обязаны на них реагировать. Здесь, конечно, будет серьезное усиление в нашей совместной работе — ресурсное, административное, управленческое. Мы сделаем все, как Правительство Самарской области, чтобы была уверенность, что вы один на один со своими проблемами, проблемами жителей не останетесь. Это задача, которая стоит перед Самарской областью", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что предстоит решить множество задач, которые поставлены Президентом России Владимиром Путиным и жителями области. "Поэтому на первом плане должно быть живое ежедневное общение с людьми. Только так можно узнать реальное положение дел в разных сферах: медицина, ЖКХ, транспорт, благоустройство. А вопросов накопилось много. Максимальную погруженность в их решение, чувство ответственности, честности и эффективности, а главное — результаты жду от каждого руководителя муниципального образования", — заявил Вячеслав Федорищев.

При этом руководитель области заверил, что главы городов и районов могут рассчитывать на постоянную помощь и поддержку Правительства региона по всем ключевым и острым вопросам, по поиску верных решений. "Муниципальное образование не является отдельным, самостоятельным органом. Муниципальное образование является частью большой команды Правительства Самарской области. Поэтому проблемы у нас общие. И у жителей должно быть понимание, что есть руководство, к которому всегда можно обратиться и получить помощь", — добавил Вячеслав Федорищев.

Глава региона подчеркнул, что подобные встречи будут проходить каждый месяц. Это позволит общими усилиями эффективно решать накопившиеся вопросы. "Это наша работа", — заключил он.

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