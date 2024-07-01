В Ставропольском районе временно отключат свет с 2 по 11 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Ворошилова, ул. Калинина, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Грачева, ул. Александровская, пер. 7-й, 8-й, 9-й, 10-й Александровский);

03.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. ОПХ, ул. Сергея Орлова, ул. Советская, ул. Грачева, ул. Ворошилова, ул. Полевая);

04.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Грачева, ул. Первомайская, ул. Красноармейская, ул. Ворошилова, ул. Калинина, ул. Олимпийская, ул. Ново-Полевая, ул. Окольная, ул. Ярославская, ул. Орловская);

05.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Смоленская, ул. Тверская, ул. Ярославская, ул. Орловская);

09.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Тульская, ул. Омская, ул. Армянская, ул. Воскресенская, ул. Нельсона Степаняна, ул. Ивана Баграмяна, ул. Сатха);

10.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Орлова);

11.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Футбольная, ул. Лыжная, ул. Окольная, ул. Парусная, ул. Волейбольная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.