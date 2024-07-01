ХК "Лада" вновь подписал канадского форварда Тройя Джозефса

Трой Джозефс продолжит выходить на лед в форме "Лады" — с канадским форвардом заключен новый односторонний контракт, который рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Сезон 2023/2024 стал для Джозефса дебютным в России и 30-летний нападающий сразу вошел в историю "Лады", установив новый клубный рекорд в КХЛ по количеству заброшенных шайб за один сезон (20). Всего за 58 проведенных матчей в составе "автозаводцев" в рамках регулярного чемпионата и плей-офф Трой набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности "+2".