Матвей Волков будет выступать за "Мега-Ладу"

Ледовая дружина "Мега-Лада" усилилась молодым, перспективным гонщиком из Шадринска Матвеем Волковым.
В минувшем сезоне Матвей выиграл личное первенство России по ледовому спидвею и в составе "Торпедо-ШААЗ" взял серебро командного Кубка страны.
Ледовая дружина "Мега-Лада" усилилась молодым, перспективным гонщиком из Шадринска Матвеем Волковым.
В минувшем сезоне Матвей выиграл личное первенство России по ледовому спидвею и в составе "Торпедо-ШААЗ" взял серебро командного Кубка страны.
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