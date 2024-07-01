Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на Уимблдоне

Чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона-2024. В первом раунде она обыграла 76-ю ракетку мира американку Тэйлор Таунсенд со счетом 7:6 (7:4), 6:1.
Встреча Павлюченковой с Таунсенд продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету теннисистки из США четыре эйса, одна двойная ошибка и единственный выигранный брейк-пойнт из восьми.
Следующей соперницей россиянки на Уимблдонском турнире будет 61-я ракетка мира китаянка Чжу Линь, в матче первого круга обыгравшая представительницу Румынии Ирину Бегу — 6:0, 6:4.
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдет с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4, пишет championat.com.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!