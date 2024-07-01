Анастасия Павлюченкова успешно стартовала на Уимблдоне

Чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Уимблдона-2024. В первом раунде она обыграла 76-ю ракетку мира американку Тэйлор Таунсенд со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Встреча Павлюченковой с Таунсенд продолжалась 1 час 33 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из четырех заработанных. На счету теннисистки из США четыре эйса, одна двойная ошибка и единственный выигранный брейк-пойнт из восьми.

Следующей соперницей россиянки на Уимблдонском турнире будет 61-я ракетка мира китаянка Чжу Линь, в матче первого круга обыгравшая представительницу Румынии Ирину Бегу — 6:0, 6:4.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде пройдет с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой турнира является Маркета Вондроушова из Чехии, в прошлогоднем финале обыгравшая представительницу Туниса Онс Жабер — 6:4, 6:4, пишет championat.com.