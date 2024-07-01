Больше денег на "социалку": бюджет Самары вырос по собственным доходам на полтора миллиарда

27 июня депутаты думы Самары рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2024-го и внесли изменения в финансовый документ.

Доходы городского бюджета составили 46,6% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го поступления увеличились на 1,55 млрд рублей — за счет роста собственных налоговых и неналоговых поступлений. Расходная часть исполнена на 10,85 млрд, или 48,7% от годового плана.

Депутаты рассмотрели поправки в бюджет на 2024–2026 годы. Предстояло распределить безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. На 2024 год добавили 1,053 млрд рублей, на 2025-й — 880 млн, на 2026-й — 147 млн. Дополнительные деньги пойдут на социально значимые направления. Например, на ремонт и строительство дорог в Куйбышевском районе, ежемесячные денежные выплаты по 5 тыс. рублей молодым педагогам, организацию отдыха детей во время летних каникул. Часть поступивших финансов потратят на строительство планетария, реконструкцию лагеря "Волжанка", строительство детского сада на 330 мест в Куйбышевском районе и др.

Подрос план и по собственным доходам муниципалитета. В 2024 году — на 1,475 млрд рублей.

Депутаты одобрили все предложенные изменения в главный финансовый документ.

Основные параметры бюджета Самары на 2024 год теперь выглядят так:

доходы — 47 млрд 646 млн рублей;

расходы — 51 млрд 271 млн рублей;

дефицит — 3 млрд 625 млн рублей.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев отметил:

— Традиционно изменения носят социальный характер. Деньги направляем на решение городских вопросов и задач, поставленных национальными проектами.

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