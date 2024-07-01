16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Больше денег на "социалку": бюджет Самары вырос по собственным доходам на полтора миллиарда При губернаторе образован Совет глав муниципальных образований Самарской области Сергей Строев переизбран главой Шигонского района Вячеслав Федорищев предложил главе Кинеля сменить место работы У Самары заберут полномочия по градостроительной политике

Муниципалитеты Власть и политика

Больше денег на "социалку": бюджет Самары вырос по собственным доходам на полтора миллиарда

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

27 июня депутаты думы Самары рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2024-го и внесли изменения в финансовый документ.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Доходы городского бюджета составили 46,6% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го поступления увеличились на 1,55 млрд рублей — за счет роста собственных налоговых и неналоговых поступлений. Расходная часть исполнена на 10,85 млрд, или 48,7% от годового плана.

Депутаты рассмотрели поправки в бюджет на 2024–2026 годы. Предстояло распределить безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. На 2024 год добавили 1,053 млрд рублей, на 2025-й — 880 млн, на 2026-й — 147 млн. Дополнительные деньги пойдут на социально значимые направления. Например, на ремонт и строительство дорог в Куйбышевском районе, ежемесячные денежные выплаты по 5 тыс. рублей молодым педагогам, организацию отдыха детей во время летних каникул. Часть поступивших финансов потратят на строительство планетария, реконструкцию лагеря "Волжанка", строительство детского сада на 330 мест в Куйбышевском районе и др.

Подрос план и по собственным доходам муниципалитета. В 2024 году — на 1,475 млрд рублей.

Депутаты одобрили все предложенные изменения в главный финансовый документ.

Основные параметры бюджета Самары на 2024 год теперь выглядят так:

  • доходы — 47 млрд 646 млн рублей;
  • расходы — 51 млрд 271 млн рублей;
  • дефицит — 3 млрд 625 млн рублей.

Председатель думы Самары Алексей Дегтев отметил:

— Традиционно изменения носят социальный характер. Деньги направляем на решение городских вопросов и задач, поставленных национальными проектами.

Более подробный материал читайте в среду, 3 июля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4