Больше денег на "социалку": бюджет Самары вырос по собственным доходам на полтора миллиарда

27 июня депутаты думы Самары рассмотрели отчет об исполнении городского бюджета за I квартал 2024-го и внесли изменения в финансовый документ.
Доходы городского бюджета составили 46,6% от годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го поступления увеличились на 1,55 млрд рублей — за счет роста собственных налоговых и неналоговых поступлений. Расходная часть исполнена на 10,85 млрд, или 48,7% от годового плана.
Депутаты рассмотрели поправки в бюджет на 2024–2026 годы. Предстояло распределить безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов. На 2024 год добавили 1,053 млрд рублей, на 2025-й — 880 млн, на 2026-й — 147 млн. Дополнительные деньги пойдут на социально значимые направления. Например, на ремонт и строительство дорог в Куйбышевском районе, ежемесячные денежные выплаты по 5 тыс. рублей молодым педагогам, организацию отдыха детей во время летних каникул. Часть поступивших финансов потратят на строительство планетария, реконструкцию лагеря "Волжанка", строительство детского сада на 330 мест в Куйбышевском районе и др.
Подрос план и по собственным доходам муниципалитета. В 2024 году — на 1,475 млрд рублей.
Депутаты одобрили все предложенные изменения в главный финансовый документ.
Основные параметры бюджета Самары на 2024 год теперь выглядят так:
- доходы — 47 млрд 646 млн рублей;
- расходы — 51 млрд 271 млн рублей;
- дефицит — 3 млрд 625 млн рублей.
Председатель думы Самары Алексей Дегтев отметил:
— Традиционно изменения носят социальный характер. Деньги направляем на решение городских вопросов и задач, поставленных национальными проектами.
Более подробный материал читайте в среду, 3 июля, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули