Самарчанки установили мировой рекорд на всероссийском турнире Специальной олимпиады по плаванию "Победим вместе"

В Казани прошел всероссийский турнир Специальной олимпиады по плаванию "Победим вместе".

Турнир направлен на укрепление здоровья, реабилитацию и адаптацию средствами физической культуры, а также на привлечение к регулярным занятиям людей с синдромом Дауна.

В 2024 г. соревнования объединили более 200 спортсменов из разных регионов России, Италии, Казахстана и Киргизии. Самарскую область на турнире представили Софья Алешина, Мария Сафронова и Виталина Семенова.

Все представительницы Самарской области стали победительницами и призерами соревнований.

Также на турнире был побит мировой рекорд. Согласно сообщению комитета физической культуры и спорта исполкома города Казани, спортсменки из команды ПФО-1, в составе которой выступили Софья Алешина и Мария Сафронова, проплыли дистанцию 4 по 25 метров комплексным плаванием на 3,5 секунды быстрее официально зарегистрированного абсолютного рекорда мира.