Дарья Касаткина разгромила Чжан Шуай в первом круге Уимблдона

В понедельник, 1 июля, завершился матч первого круга женского одиночного разряда Уимблдона, в котором встречались 12-я ракетка мира тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина и представительница Китая Чжан Шуай (680-й номер рейтинга WTA).

Россиянка одержала уверенную победу в двух сетах — 6:3, 6:0.

Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из семи (71%), допустила пять двойных ошибок и выполнила три эйса. Чжан Шуай один раз подала навылет, не сделала ни одной двойной ошибки и заработала три брейк-пойнта, из которых один реализовала.

Следующей соперницей Касаткиной на Уимблдонском турнире станет победительница встречи между Тамарой Корпач из Германии и британкой Юрико Миядзаки, пишет championat.com.