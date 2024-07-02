Мастер-классы, экскурсии, концерты: в музее Рязанова анонсировали детскую программу "Сказочный июль"

Музей Эльдара Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей, которую ведет экскурсовод, сотрудник музея Софья Богатова. Тема этого месяца — "Сказочный июль" (6+), сообщает пресс-служба музея.

Каждую среду будут проходить мастер-классы, посвященные русским сказкам. Занятия будут дублироваться в воскресенье и дополнятся кинопоказом тематического фильма.

Первое занятие пройдет в среду, 3 июля, в 16:00. На мастер-классе "Собираем драгоценный букет в технике бриколаж" дети сделают из подручных материалов уникальный "драгоценный" букет, который станет отличным элементом декора и украсит дом. Урок повторится в воскресенье, 7 июля, в 11:00, а в 12:00 пройдет показ фильма "Каменный цветок" (12+) режиссера Александра Птушко.

Стоимость участия — 200 рублей за одно занятие.Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 6 июля, в 18:00 пройдет пешеходная экскурсия "Самара Кондитерская" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Экскурсия посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре. После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман (глава семьи — Моисей Яковлевич Шустерман — дедушка Эльдара Рязанова по материнской линии) открыла небольшую конфетную фабрику. Были ли у них конкуренты? Кем были проверяющие фабрики? Что больше предпочитали жители нашего города в начале прошлого века: печенье, карамель или монпансье? В чем отличие конфект и конфет? Где в Самаре можно было купить сладости, в магазине или на базаре? На экскурсии посетители узнают ответы на эти и многие другие вопросы.

Экскурсанты найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре — места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины.

Место сбора — ул. Фрунзе, 120. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

Также в субботу, 6 июля, в 18:00 в сквере Эльдара Рязанова пройдет концерт (0+) музыкального коллектива из Санкт-Петербурга Jolly Pancakers. Группа сыграет традиционный джаз на гитаре, трубе, тромбоне, а также редком сопрано-саксофоне и экзотических инструментах — bidon-bass и kazoo. Музыку исполнят Виолетта Потапова, Александр Лукашевич, Иван Воротников и Андрей Воеводский.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно).