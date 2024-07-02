Более 11 тыс. сельских жителей региона будут получать медпомощь в новых условиях

Это станет возможным благодаря возведению дополнительных 24 фельдшерско-акушерских пунктов в 2024 г. за счет средств, выделенных из областного бюджета. Средства на развитие сети ФАПов выделены по инициативе врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"24 модульных фельдшерско-акушерских пункта будут возведены в 18 муниципальных районах Самарской области и двух городских округах, имеющих сельское прикрепленное население — Новокуйбышевск и Жигулевск. На это мероприятие выделено 196,8 млн руб. из регионального бюджета. Также для сельских подразделений будут закуплены новые мебель и оборудование в соответствии со стандартами оснащения, на это также предусмотрены областные средства — 37 млн руб., — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. — В новых условиях наши жители будут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию, наблюдаться у медработников в связи с хроническими заболеваниями и неотложными состояниями, а также посещать по графику узких специалистов".

Также благодаря региональному проекту по модернизации первичного звена здравоохранения в семи районах в 2024 г. возведут восемь фельдшерско-акушерских пунктов и одну врачебную амбулаторию. Кроме того, два новых ФАПа и одна врачебная амбулатория появятся в селах региона, за счет ранее выделенных средств областного бюджета.

Всего в Самарской области в 2024 г. возведут 36 модульных зданий для размещения медицинских подразделений.