В Самаре назначен главный врач областной станции скорой медпомощи

Врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Денис Бутолин встретился с коллективом Самарской областной станции скорой медицинской помощи и представил главного врача учреждения. Со 2 июля на эту должность назначен ранее исполняющий обязанности — Раймонд Чернуха. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Стаж работы Раймонда Чернухи в системе здравоохранения 18 лет, на руководящих должностях — более 5 лет. Последние три года он исполнял обязанности главного врача областной станции скорой помощи, ранее возглавлял службу санавиации.

"Опыт работы Раймонда Самвеловича поможет развивать и улучшать качество оказания скорой медицинской помощи на благо жителей региона", — отметил Денис Бутолин.

Врио заместителя министра также обратил внимание на значимость работы службы экстренной медицинской помощи в сохранении жизни и здоровья жителей, поблагодарил всех медицинских работников за нелегкий и ответственный труд.