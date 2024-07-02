Галерея "Заварка" проведет фотопрогулку по ул. Самарской

Музея-галереи "Заварка" анонсировал программу мероприятий на 5 — 7 июля.

5 июля (пятница), в 19:00, пройдет фотопрогулка "Параллельные" (12+). Пройдя по параллельной от "Заварки" улице вместе со старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым, участники рассмотрят город как живой организм, наполненный символами и локациями с разным характером. Это возможность изучить пространство города через его психогеографию и понять, как она влияет на чувства и поведения людей. Сотрудники музея-галереи предлагают гостям экспериментальный метод исследования. Используя камеры (фотоаппаратов или телефонов) и спрятанные на улице знаки и символы, участники погрузятся в параллельную реальность, и, возможно, даже в иной, сказочный мир.

Место сбора — ул. Самарская, 207. Продолжительность фотопрогулки — примерно полтора часа. Стоимость участия — 250 рублей.

6 июля (суббота), в 11:00, пройдет мастер-класс "Самарские окна" (6+). Старший научный сотрудник музея Арина Гусарова обсудит с детьми, чем жизнь в частном доме отличается от жизни в квартире, что люди видят из окон, как меняется пейзаж в зависимости от сезона года и времени суток. Итоговой работой станет картонная оконная рама с красивыми резными наличниками, где каждый из участников сможет нарисовать свой уникальный летний пейзаж.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

7 июля (воскресенье), в 16:00, пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на ул. Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие — 150 руб. (входной билет в стоимость не входит).

Количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".