Самарская спортсменка одержала победу на чемпионате России по велоспорту

В Казани в экстрим-парке "Урам" прошли чемпионат России и всероссийские соревнования по велоспорту в дисциплине BMX-фристайл-парк. В числе участников была Екатерина Круглова из Самарской области — действующая чемпионка России, участница Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Екатерина Круглова не уступила соперницам место на высшей ступени пьедестала. Она опередила Елену Малышеву из Московской области и Анастасию Теребову из Санкт-Петербурга. Другая представительница сборной Самарской области Дарья Ризаева стала четвертой.

"Конкуренция растет, все прогрессируют. Очень сложно, на самом деле, удерживать первую позицию. Каждый раз сложнее, соперники знают, куда тянутся, а я не знаю. Пара элементов в этот раз не получилась, так бы еще сильнее была попытка. В целом, я очень рада, что я преодолела свои внутренние страхи, наработала программу и смогла очень хорошо выступить", — рассказала Екатерина Круглова пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.