Стало известно, где отключат свет с 4 по 10 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

04.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

г. Чапаевск (ул. Радищева, ул. Плеханова, пер. Плеханова, ул. Западная, ул. Саратовская, ул. Школьная, ул. Южная, ул. Каховская, ул. Ставропольская, ул. Антропова, ул. Танкистов, ул. Герцена, ул. Дачная, ул. Репина, ул. Дальневосточная, ул. Ялтинская, тупик Ялтинский, ул. Тегеранская, ул. Керченская, ул. Краснофлотская, ул. Циолковского);

05.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

д. Малое Томылово (ул. Ленинградская, ул. Набережная, ул. Захарченко, ул. Железнодорожная, ул. Советская);

п. Шмидта (ул. Школьная, ул. Центральная);

с. Горки (ул. Куйбышева, ул. Чапаева, ул. Ленина, ул. Дорожная, ул. Кирова, ул. Набережная)

08.07.2024 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Славинка (ул. Советская, ул. Заречная);

09.07.2024 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Новотроевка ул. Пролетарская

10.07.2024 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Алексеевский район:

с. Летниково (ул. Захара Вобликова, ул. Мирная)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.