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Облправительство Власть и политика

Назначен врио департамента науки Самарской области

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области произошли новые кадровые изменения. Для нового департамента науки назначили руководителя. Об этом Волга Ньюс сообщил источник.

Фото: Самарский университет

"Ведомство возглавил Марк Шлеенков. Пока он будет работать в статусе временно исполняющего обязанности, как и другие члены регионального правительства", — рассказал источник Волга Ньюс.

Марк Шлеенков работал в Самарском университете имени Королева. Он возглавлял управление подготовки научных кадров. Является кандидатом физико-математических наук, но также прошел множество курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовке — в том числе, по направлениям "Менеджмент образования", "Экономика и управление" и другим.

О создании департамента науки в середине июня сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.

"Это будет прямой контрагент федерального министерства. Там будут управленчески объединены все процессы, связанные с развитием вузов, инновационной и научной среды", — пояснял глава региона.

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