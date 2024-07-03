Назначен врио департамента науки Самарской области

В правительстве Самарской области произошли новые кадровые изменения. Для нового департамента науки назначили руководителя. Об этом Волга Ньюс сообщил источник.
"Ведомство возглавил Марк Шлеенков. Пока он будет работать в статусе временно исполняющего обязанности, как и другие члены регионального правительства", — рассказал источник Волга Ньюс.
Марк Шлеенков работал в Самарском университете имени Королева. Он возглавлял управление подготовки научных кадров. Является кандидатом физико-математических наук, но также прошел множество курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовке — в том числе, по направлениям "Менеджмент образования", "Экономика и управление" и другим.
О создании департамента науки в середине июня сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.
"Это будет прямой контрагент федерального министерства. Там будут управленчески объединены все процессы, связанные с развитием вузов, инновационной и научной среды", — пояснял глава региона.
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