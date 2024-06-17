В Самарской области появится министерство науки и высшего образования

В структуре правительства Самарской области в ближайшие месяцы появится министерство науки и высшего образования. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил врио губернатора Вячеслав Федорищев.
"Это будет прямой контрагент федерального министерства. Там будут управленчески объединены все процессы, связанные с развитием вузов, инновационной и научной среды", - пояснил глава региона.
Напомним, сейчас в регионе существует министерство образования и науки. В апреле этого года на тот момент губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление о выделении из него департамента науки. Его планировалось зарегистрировать до 1 июля 2024 г., а до 1 августа провести организационно штатные мероприятия в новом ведомстве и министерстве образования и науки. Министерство должно было сменить название на "министерство образования".
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