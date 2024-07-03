С начала года более 1,2 тыс. пострадавших в ДТП получили помощь в травмоцентрах Самарской области

Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в Cамарской области оказывается бригадами скорой медицинской помощи четырех станций, бригадами четырех трассовых пунктов областного центра медицины катастроф, 37 травмоцентрами 1,2,3 уровней, а также эвакуационными бригадами отделения экстренной и плановой консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, в том числе с использованием вертолета.
"Совместно с коллегами ежедневно контролируем все показатели этой работы для анализа и проведения дополнительных мероприятий оперативного и системного характера", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
В регионе совершенствуется система оказания медпомощи пострадавшим в ДТП, в том числе, осуществлена информатизация службы скорой медицинской помощи:
- создана цифровая платформа единого диспетчерского центра, которая позволяет всем четырем станциям скорой медпомощи работать в единой диспетчерской;
- для организации мобильных рабочих мест приобретены планшеты;
- все автомобили "скорой" оснащены спутниковой навигацией;
- организовано взаимодействие бригад скорой медпомощи и приемных отделений стационаров путем отправки информации по бесперебойной связи.
Также в 97% случаев обеспечен доезд до 20 минут бригад "скорой" на вызов по ДТП.
В 2024 г. открылся 4-й трассовый медицинский пункт Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.
Увеличено количество анестезиолого-реанимационных бригад с 5 до 10. 12 притрассовых больниц дооснастили медицинским оборудованием для оказания экстренной медпомощи.
Возведены четыре современных здания приемно-диагностических отделений в Сергиевском, Красноярском, Похвистневском и Кинель-Черкасском районах.
В Большеглушицкой больнице создан круглосуточный пост отделения экстренной и плановой консультативной помощи, больница оснащена аппаратом КТ.
В связи с высокой аварийностью на трассе А-300 в селе Подъем-Михайловка прорабатывается вопрос строительства Центра экстренной медицинской помощи (подстанции СМП).
Областной минздрав прорабатывает вопрос круглосуточного использования санитарной авиации при ДТП.
Кроме того, проводятся межведомственные учения совместно с ГИБДД и МЧС.
Специалисты напоминают, избежать ДТП и сохранить жизнь, поможет ответственное соблюдение всех правил дорожного движения.
Также всем необходимо знать, что в период аномально жаркой погоды необходимо пристальнее следить за своим состоянием и в случае недомогания не садиться за руль. Это правило касается всех, особенно пациентов с хроническими заболеваниями.
Родители несут ответственность за безопасность детей, поэтому должны постоянно говорить с ними о правилах поведения на дорогах и быть для них примером.
Нередко смертельные аварии случаются из-за безответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. После употребления спиртных напитков ни коем случае нельзя садиться за руль.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас