С начала года более 1,2 тыс. пострадавших в ДТП получили помощь в травмоцентрах Самарской области

Медицинская помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях в Cамарской области оказывается бригадами скорой медицинской помощи четырех станций, бригадами четырех трассовых пунктов областного центра медицины катастроф, 37 травмоцентрами 1,2,3 уровней, а также эвакуационными бригадами отделения экстренной и плановой консультативной помощи Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина, в том числе с использованием вертолета.

"Совместно с коллегами ежедневно контролируем все показатели этой работы для анализа и проведения дополнительных мероприятий оперативного и системного характера", — рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В регионе совершенствуется система оказания медпомощи пострадавшим в ДТП, в том числе, осуществлена информатизация службы скорой медицинской помощи:

создана цифровая платформа единого диспетчерского центра, которая позволяет всем четырем станциям скорой медпомощи работать в единой диспетчерской;

для организации мобильных рабочих мест приобретены планшеты;

все автомобили "скорой" оснащены спутниковой навигацией;

организовано взаимодействие бригад скорой медпомощи и приемных отделений стационаров путем отправки информации по бесперебойной связи.

Также в 97% случаев обеспечен доезд до 20 минут бригад "скорой" на вызов по ДТП.

В 2024 г. открылся 4-й трассовый медицинский пункт Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Увеличено количество анестезиолого-реанимационных бригад с 5 до 10. 12 притрассовых больниц дооснастили медицинским оборудованием для оказания экстренной медпомощи.

Возведены четыре современных здания приемно-диагностических отделений в Сергиевском, Красноярском, Похвистневском и Кинель-Черкасском районах.

В Большеглушицкой больнице создан круглосуточный пост отделения экстренной и плановой консультативной помощи, больница оснащена аппаратом КТ.

В связи с высокой аварийностью на трассе А-300 в селе Подъем-Михайловка прорабатывается вопрос строительства Центра экстренной медицинской помощи (подстанции СМП).

Областной минздрав прорабатывает вопрос круглосуточного использования санитарной авиации при ДТП.

Кроме того, проводятся межведомственные учения совместно с ГИБДД и МЧС.

Специалисты напоминают, избежать ДТП и сохранить жизнь, поможет ответственное соблюдение всех правил дорожного движения.

Также всем необходимо знать, что в период аномально жаркой погоды необходимо пристальнее следить за своим состоянием и в случае недомогания не садиться за руль. Это правило касается всех, особенно пациентов с хроническими заболеваниями.

Родители несут ответственность за безопасность детей, поэтому должны постоянно говорить с ними о правилах поведения на дорогах и быть для них примером.

Нередко смертельные аварии случаются из-за безответственности водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. После употребления спиртных напитков ни коем случае нельзя садиться за руль.