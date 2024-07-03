Владимир Аветисян с партнерами продали "Объединенную страховую компанию"

Частная инвестиционная группа "Инсайт" стала основным акционером АО "Объединенная страховая компания" ("ОСК"). Ее доля составляет 91,6%.

"Акции были приобретены у физических лиц. Сделка состоялась в марте 2024 года. Финансирование осуществлялось за счет собственных средств. Миноритарными акционерами является менеджмент компании (3%), оставшаяся часть акций — квазиказначейские", — сообщила компания "Инсайт".

АО "Объединенная страховая компания" с 1990 по 2009 год работала под брендом "Самара-АСКО". Акционерами значились компании, связанные с холдингом "Волгопромгаз" и его основателем Владимиром Аветисяном.

Сейчас у "ОСК" есть офисы в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Уфае Ярославле, Петрозаводске, Оренбурге, Кирове, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске. Компания имеет лицензии на все существующие в России виды страхования и перестрахования. Среди клиентов — 230 тыс. физлиц и 34 тыс. юрлиц.

В ИГ "Инсайт" также входят лизинговые компании "ДельтаЛизинг" (лидер рынка лизинга промышленного оборудования), "Флит Финанс" (лизинг сельскохозяйственной, дорожно-строительной, лесозаготовительной техники, грузового транспорта), "Флит Автолизинг" (лизинг автотранспорта), "Евротайм" (компания, предоставляющая услуги лизинга автотранспорта на территории Республики Беларусь), а также сервис по прокату автомобилей и операционному лизингу RexRent и бизнес-центр "Легион II" в центре Москвы. Владелец — Авет Миракян.