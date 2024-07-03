"ОДК-Кузнецов" не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционеры ПАО "ОДК-Кузнецов" на годовом собрании 28 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на материалы компании.

Также акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, избрали членов совета директоров и ревизионную комиссию.

Согласно материалам компании, в 2023 г. "ОДК-Кузнецов" получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,391 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка выросла на 2,5% — до 21,168 млрд руб., себестоимость — на 7%, до 20,77 млрд руб., валовая прибыль сократилась в 3 раза и составила 397,613 млн рублей.

Компания не выплачивает дивиденды на обыкновенные акции с 2008 года. Дивиденды на "префы" платились в последний раз по итогам 2012 г.: несмотря на убыток, было решено выплатить по 10 копеек на акцию, всего на сумму 11,6 тыс. рублей.

В октябре 2023 г. были внесены изменения в устав ПАО в связи с увеличением уставного капитала за счет допэмиссии акций. Он составляет 22 млн 237 тыс. 788 руб. и состоит из 22 млн 121 тыс. 400 обыкновенных и 116 тыс. 388 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Как сообщалось, в июне прошлого года завершилось размещение предыдущей допэмиссии акций. Было размещено почти 60% эмиссии, за счет чего завод привлек 8,5 млрд руб., кроме того, часть акций была оплачена путем зачета денежных требований. Акции размещались в пользу ОДК, "Ростеха" и Росимущества. Цена размещения составляла 2,388 тыс. руб. за бумагу.

Кроме того, в июне прошлого года акционеры одобрили новую эмиссию акций — уставный капитал планировалось увеличить путем размещения 26 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая по цене 1,166 тыс. руб. за бумагу. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии завод может привлечь 30,316 млрд рублей. Акции планировалось разместить в пользу ОДК, "Ростеха" и Росимущества. Срок размещения — ноябрь 2024 года. Регистрация изменений в устав планируется в четвертом квартале 2024 года.

Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2018 г., владельцем 66,57% обыкновенных акций "Кузнецова" (72,18% уставного капитала) являлась ОДК, 31,46% (21,6%) — "Ростех". В настоящее время информацию о структуре владения "ОДК-Кузнецов" не раскрывает.