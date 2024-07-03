"ОДК-Кузнецов" не будет выплачивать дивиденды за 2023 год

Акционеры ПАО "ОДК-Кузнецов" на годовом собрании 28 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на материалы компании.
Также акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность, избрали членов совета директоров и ревизионную комиссию.
Согласно материалам компании, в 2023 г. "ОДК-Кузнецов" получил чистый убыток по РСБУ в размере 3,391 млрд руб., что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году. Выручка выросла на 2,5% — до 21,168 млрд руб., себестоимость — на 7%, до 20,77 млрд руб., валовая прибыль сократилась в 3 раза и составила 397,613 млн рублей.
Компания не выплачивает дивиденды на обыкновенные акции с 2008 года. Дивиденды на "префы" платились в последний раз по итогам 2012 г.: несмотря на убыток, было решено выплатить по 10 копеек на акцию, всего на сумму 11,6 тыс. рублей.
В октябре 2023 г. были внесены изменения в устав ПАО в связи с увеличением уставного капитала за счет допэмиссии акций. Он составляет 22 млн 237 тыс. 788 руб. и состоит из 22 млн 121 тыс. 400 обыкновенных и 116 тыс. 388 привилегированных акций номиналом 1 рубль.
Как сообщалось, в июне прошлого года завершилось размещение предыдущей допэмиссии акций. Было размещено почти 60% эмиссии, за счет чего завод привлек 8,5 млрд руб., кроме того, часть акций была оплачена путем зачета денежных требований. Акции размещались в пользу ОДК, "Ростеха" и Росимущества. Цена размещения составляла 2,388 тыс. руб. за бумагу.
Кроме того, в июне прошлого года акционеры одобрили новую эмиссию акций — уставный капитал планировалось увеличить путем размещения 26 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая по цене 1,166 тыс. руб. за бумагу. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии завод может привлечь 30,316 млрд рублей. Акции планировалось разместить в пользу ОДК, "Ростеха" и Росимущества. Срок размещения — ноябрь 2024 года. Регистрация изменений в устав планируется в четвертом квартале 2024 года.
Согласно списку аффилированных лиц на 31 декабря 2018 г., владельцем 66,57% обыкновенных акций "Кузнецова" (72,18% уставного капитала) являлась ОДК, 31,46% (21,6%) — "Ростех". В настоящее время информацию о структуре владения "ОДК-Кузнецов" не раскрывает.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?