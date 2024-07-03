В Самаре на базе СамГТУ открылся дизайн-центр микроэлектроники

В среду, 3 июля, на базе кафедры "Радиотехнические устройства" инженерно-технологического факультета Самарского государственного технического университета состоялось открытие Поволжского дизайн-центр микроэлектроники.

В церемонии открытия приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев и депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Среди основных задач центра — расширение компетенций региона в области разработки суверенных автономных информационных и управляющих систем, радиоэлектронных технологий, а также создание инфраструктурной платформы для их внедрения на предприятиях региона.

Проректор по интеграционным проектам Самарского государственного технического университета Антон Еремин рассказал, что в прошлом году вуз принял решение участвовать в федеральном конкурсе на создание национального центра. Совместно с партнерами команда специалистов разработали концепцию, программу и одержали в нем победу.

Основу концепции составили три ключевых направления: образовательное, научное и технологическое. У каждого из них есть свой лидер. В настоящее время в центре трудятся более 20 человек, в их числе и аспиранты.

"Если говорить о нише, предметной области — мы ее сформулировали как автономные информационные управляющие системы. Это все системы электроники, которые на основе обработки данных датчиков, сбора информации внешней среды, способны принимать решения либо подавать управляющие сигналы на другие системы, например, беспилотники, — поделился Антон Еремин. — Среди технологических возможностей — проектирование и разработка электронных устройств, на основе отечественной электронной компонентной базы, это проведение испытаний на основе уникального для Самарской области оборудования".

Особенностью образовательной составляющей центра является подготовка специалистов всех траекторий начиная со школы. Ежегодно центр будет выпускать более 50 специалистов в области радиоэлектроники: бакалавров, специалистов и магистров. Также он станет площадкой для подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального образования. Кроме того, школьники смогут здесь пройти обучение по программам "Робототехника", "Информатика".

В рамках открытия состоялась экскурсия по дизайн-центру, где гости ознакомились его работой, оборудованием и интересными разработками.

"Обязательно будем поддерживать подобные проекты, как и в целом науку, наши научные школы, ученых, инженеров", — сказал руководитель области. — Попросил ректора СамГТУ подготовить заявку на дополнительное техническое оснащение, а также на ремонт общежитий и учебных корпусов. Представим наши предложения Министру науки и высшего образования. Нужно создать комфортные условия для студентов и аспирантов".

Глава региона уверен, что одной мер поддержки талантливых ребят может стать программа повышенной стипендии. Вячеслав Федорищев поставил задачу ректору вуза Дмитрию Быкову изучить положительные практики других субъектов и сформировать предложения по данному вопросу.

Еще одним значимым событием стала церемония чествования выпускников Самарского государственного технического университета "Золотой фонд СамГТУ". В него входят студенты, добившиеся выдающихся в научной, общественной, спортивной и культурной деятельности.

По сложившейся традиции она проходит ежегодно в день основания вуза. К выпускникам, их родителям и профессорско-преподавательскому составу обратился врио губернатора: "Точно знаю, что золотой фонд нашего политеха — это золотой фонд Самарской области. Конечно, у всех есть планы, и такие профессионалы во всей стране могут быть к месту, могут дарить свои знания всей нашей великой родине. Но, дорогие друзья, вы Золотой фонд Самарской области!

Мы вам будем помогать, мы вас будем сопровождать, главное, чтобы вы оставались такими же трудолюбивыми, такими же креативными. Оставайтесь талантливыми, не забывайте про спорт, не забывайте про творчество, про своих друзей, оставайтесь теми, кем вы являетесь, выдающимися представителями вашего поколения, нашим будущим — талантливым и замечательным. Никогда не забывайте, самое главное — семья, друзья, Родина".

Глава региона пригласил выпускников к совместной работе — в команду развития Самарской области.