16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Региональное правительство передало участникам СВО беспилотные летательные аппараты В Самаре на базе СамГТУ открылся дизайн-центр микроэлектроники Вячеслав Федорищев: "Наша задача — разрешить вопрос в отношении каждого обманутого дольщика" В Самаре глава региона провел личный прием граждан Руководство Самарской области проводит встречи с предпринимателями

Губернатор Власть и политика

В Самаре на базе СамГТУ открылся дизайн-центр микроэлектроники

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 3 июля, на базе кафедры "Радиотехнические устройства" инженерно-технологического факультета Самарского государственного технического университета состоялось открытие Поволжского дизайн-центр микроэлектроники.

Фото: Виктория Старосельская

В церемонии открытия приняли участие глава региона Вячеслав Федорищев и депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн.

Среди основных задач центра — расширение компетенций региона в области разработки суверенных автономных информационных и управляющих систем, радиоэлектронных технологий, а также создание инфраструктурной платформы для их внедрения на предприятиях региона.

Проректор по интеграционным проектам Самарского государственного технического университета Антон Еремин рассказал, что в прошлом году вуз принял решение участвовать в федеральном конкурсе на создание национального центра. Совместно с партнерами команда специалистов разработали концепцию, программу и одержали в нем победу.

Основу концепции составили три ключевых направления: образовательное, научное и технологическое. У каждого из них есть свой лидер. В настоящее время в центре трудятся более 20 человек, в их числе и аспиранты.

"Если говорить о нише, предметной области — мы ее сформулировали как автономные информационные управляющие системы. Это все системы электроники, которые на основе обработки данных датчиков, сбора информации внешней среды, способны принимать решения либо подавать управляющие сигналы на другие системы, например, беспилотники, — поделился Антон Еремин. — Среди технологических возможностей — проектирование и разработка электронных устройств, на основе отечественной электронной компонентной базы, это проведение испытаний на основе уникального для Самарской области оборудования".

Особенностью образовательной составляющей центра является подготовка специалистов всех траекторий начиная со школы. Ежегодно центр будет выпускать более 50 специалистов в области радиоэлектроники: бакалавров, специалистов и магистров. Также он станет площадкой для подготовки специалистов по программам дополнительного профессионального образования. Кроме того, школьники смогут здесь пройти обучение по программам "Робототехника", "Информатика".

В рамках открытия состоялась экскурсия по дизайн-центру, где гости ознакомились его работой, оборудованием и интересными разработками.

"Обязательно будем поддерживать подобные проекты, как и в целом науку, наши научные школы, ученых, инженеров", — сказал руководитель области. — Попросил ректора СамГТУ подготовить заявку на дополнительное техническое оснащение, а также на ремонт общежитий и учебных корпусов. Представим наши предложения Министру науки и высшего образования. Нужно создать комфортные условия для студентов и аспирантов".

Глава региона уверен, что одной мер поддержки талантливых ребят может стать программа повышенной стипендии. Вячеслав Федорищев поставил задачу ректору вуза Дмитрию Быкову изучить положительные практики других субъектов и сформировать предложения по данному вопросу.

Еще одним значимым событием стала церемония чествования выпускников Самарского государственного технического университета "Золотой фонд СамГТУ". В него входят студенты, добившиеся выдающихся в научной, общественной, спортивной и культурной деятельности.

По сложившейся традиции она проходит ежегодно в день основания вуза. К выпускникам, их родителям и профессорско-преподавательскому составу обратился врио губернатора: "Точно знаю, что золотой фонд нашего политеха — это золотой фонд Самарской области. Конечно, у всех есть планы, и такие профессионалы во всей стране могут быть к месту, могут дарить свои знания всей нашей великой родине. Но, дорогие друзья, вы Золотой фонд Самарской области!

Мы вам будем помогать, мы вас будем сопровождать, главное, чтобы вы оставались такими же трудолюбивыми, такими же креативными. Оставайтесь талантливыми, не забывайте про спорт, не забывайте про творчество, про своих друзей, оставайтесь теми, кем вы являетесь, выдающимися представителями вашего поколения, нашим будущим — талантливым и замечательным. Никогда не забывайте, самое главное — семья, друзья, Родина".

Глава региона пригласил выпускников к совместной работе — в команду развития Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Владимир Селиверстов 05 июня 2024 10:57 Врио губернатора поручил главе Самары ускорить работу по обновлению исторического центра города

Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4