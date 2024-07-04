Анастасия Павлюченкова проиграла Чжу Линь во втором круге Уимблдона

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова уступила китаянке Чжу Линь во втором круге Уимблдона-2024, сообщает championat.com. Итоговый счет встречи — 6:4, 6:4 в пользу китайской теннисистки.

Матч продолжался 1 час 25 минут. На счету Павлюченковой, которая была посеяна на турнире под 25-м номером, три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух. Ее соперница из Китая выполнила три эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.