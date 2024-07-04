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Культура

В Тольятти отменили показ шоу студии Александра Гудкова

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинотеатр Mori Cinema не будет показывать шоу студии комика Александра Гудкова "Чикен Карри" — "Подземелья Чикен Карри", где известные участники играют в настольную игру. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала студии.

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

"Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)", — сообщили представители студии, но причину не объяснили.

Информацию об этом озвучил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале:

"В связи с массовым общественным возмущением шоу Гудкова в Тольятти отменили. Гудков ранее выступал на концертах в поддержку Украины — у нас нет уверенности в том, что деньги, заработанные на зрителях в России, не переплавят потом в пули для наших же солдат".

По данным РБК, в Череповце показ отменили по аналогичной причине.

Александр Гудков прославился в России как юморист. Он был капитаном команды КВН "Федор Двинятин", одним из сценаристов юмористической программы Comedy Woman, участвовал в шоу "Вечерний Ургант", снимал пародии.

С 2022 по январь 2024 год Александр Гудков жил за границей. В России общественные организации несколько раз просили признать его иноагентом, но власти пока не приняли решения об этом.

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