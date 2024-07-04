В Тольятти отменили показ шоу студии Александра Гудкова

Кинотеатр Mori Cinema не будет показывать шоу студии комика Александра Гудкова "Чикен Карри" — "Подземелья Чикен Карри", где известные участники играют в настольную игру. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала студии.
"Ребята, у нас отмена показов в Мори Синема (Череповец, Тольятти и Мытищи)", — сообщили представители студии, но причину не объяснили.
Информацию об этом озвучил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале:
"В связи с массовым общественным возмущением шоу Гудкова в Тольятти отменили. Гудков ранее выступал на концертах в поддержку Украины — у нас нет уверенности в том, что деньги, заработанные на зрителях в России, не переплавят потом в пули для наших же солдат".
По данным РБК, в Череповце показ отменили по аналогичной причине.
Александр Гудков прославился в России как юморист. Он был капитаном команды КВН "Федор Двинятин", одним из сценаристов юмористической программы Comedy Woman, участвовал в шоу "Вечерний Ургант", снимал пародии.
С 2022 по январь 2024 год Александр Гудков жил за границей. В России общественные организации несколько раз просили признать его иноагентом, но власти пока не приняли решения об этом.
Последние комментарии
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Какое вранье и лицемерие. Предательница, сбежавшая через месяц в Израиль. Волга ньюс, Вам не кажется, что эту статью нужно убрать, а если хотите упоминать имя этой продажной , ненавидящей Россию, детке своей мамы, то пишите о ней правду!
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