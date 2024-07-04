МТС вошла в пятерку крупнейших ИТ-компаний России

Цифровая экосистема МТС вошла в топ-5 рейтинга "TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании России" по итогам 2023 года. МТС заняла четвертое место, поднявшись на две строчки за год.
Аналитики издания TAdviser ежегодно оценивают выручку и штатную численность отечественных и зарубежных компаний, работающих на российском ИТ-рынке, выявляя его объем и динамику доходов отдельных категорий компаний. Так, например, количество ИТ-специалистов в МТС в прошлом году выросло на 15% и превысило 8 тыс. человек. Укрепить позиции компании в рейтинге помогло развитие собственной технологической платформы The Platform, которая декомпозируется на десятки платформ для решения конкретных задач: работа с данными, безопасность и так далее. Благодаря переходу на The Platform срок вывода продуктов на рынок сократился на 40%. Также МТС перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform. Решение полностью замещает иностранное ПО и более чем на 30% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии.
"Собственная разработка всегда была нашим приоритетом. Все ключевые технологии, которые обеспечивают конкурентные преимущества МТС, разработаны внутри компании. Мы намерены и дальше развивать технологическую независимость, создавая новые продукты и совершенствуя уже существующие. Лидерство в рейтингах для нас — дополнительный драйвер, благодарим TAdviser за высокую оценку нашей работы", — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
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