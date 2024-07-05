16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Счетная палата: дождевую канализацию в Волгаре построили с нарушениями В Красноярском районе оштрафовали нелегальных мигрантов-строителей Полиция разыскала двух подростков, пропавших накануне в Жигулевске У матери был обряд с космосом: появились подробности покушения на убийство мальчика в Самаре Задержали родителей: в Самаре возбудили дело о покушении на убийство трехлетнего мальчика

Происшествия

В Красноярском районе оштрафовали нелегальных мигрантов-строителей

КРАСНЫЙ ЯР. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 99
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В поселке Жареный Бугор Красноярского района сотрудники Управления по вопросам миграции привлекли к ответственности мигрантов, нелегально трудившихся на строительных объектах. Профилактическое мероприятие прошло при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

"По итогам мероприятия было выявлено 8 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что одного из мигрантов, гражданина Узбекистана, уклонившегося от своевременного выезда за пределы РФ, привлекли к ответственности и назначили наказание - административное выдворение за пределы страны.

Сейчас устанавливается работодатель, устроивший незаконно иностранцев на работу. Его также привлекут к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ. Санкция статьи для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Гид потребителя

Последние комментарии

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4