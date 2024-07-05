В Красноярском районе оштрафовали нелегальных мигрантов-строителей

В поселке Жареный Бугор Красноярского района сотрудники Управления по вопросам миграции привлекли к ответственности мигрантов, нелегально трудившихся на строительных объектах. Профилактическое мероприятие прошло при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба облМВД.

"По итогам мероприятия было выявлено 8 иностранных граждан, осуществлявших трудовую деятельность без оформления соответствующих разрешительных документов. Данные иностранные граждане привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.10 КоАП РФ", - отмечается в сообщении.

Отмечается также, что одного из мигрантов, гражданина Узбекистана, уклонившегося от своевременного выезда за пределы РФ, привлекли к ответственности и назначили наказание - административное выдворение за пределы страны.

Сейчас устанавливается работодатель, устроивший незаконно иностранцев на работу. Его также привлекут к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ. Санкция статьи для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.