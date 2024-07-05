ХК ЦСК ВВС представил обновленный тренерский штаб, который будет управлять командой в сезоне 2024/2025:
- главный тренер — Юрий Мордвинцев;
- старший тренер — Олег Кузнецов;
- тренер — Никита Скатов;
- тренер вратарей — Алексей Шарнин;
- видео тренер — Павел Десятков.
Занимавший должность старшего тренера последние два сезона Сергей Шиханов покинул клуб в связи с окончанием контракта.
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