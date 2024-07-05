Самарская сборная вошла в топ-10 лучших команд всероссийского студенческого фестиваля ГТО

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В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. В отборочных этапах приняли участие более 22 тысяч студентов из 250 вузов страны, в финал вышли 400 участников в составе 50 команд. Студенты соревновались в многоборье ГТО и в эстафете. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.