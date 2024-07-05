16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Диана Шнайдер в паре вышла во второй круг Уимблдона Lada Sport ROSNEFT завоевала командную победу на третьем этапе чемпионата России по картингу Самарская сборная вошла в топ-10 лучших команд всероссийского студенческого фестиваля ГТО "Акрон" продлил контракт с полузащитником Кириллом Данилиным Игорь Осинькин прокомментировал информацию об интересе "Крыльев" к форварду Пульге

Спорт

Самарская сборная вошла в топ-10 лучших команд всероссийского студенческого фестиваля ГТО

ВОЛГОГРАД. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. В отборочных этапах приняли участие более 22 тысяч студентов из 250 вузов страны, в финал вышли 400 участников в составе 50 команд. Студенты соревновались в многоборье ГТО и в эстафете. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Самарскую область представляла команда, сформированная по итогам отборочных соревнований. В состав вошли Арина Новикова, Ника Смышляева, Диана Глухова, Алиса Щеголева, Ильдар Хадиев, Дмитрий Бородинов, Альберт Мавлюшев, Вадим Дзюба. Возглавил сборную тренер Дмитрий Корнеев.

Студент Самарского университета Дмитрий Бородинов установил рекорд фестиваля в беге на 3000 метров в возрастной категории 18-19 лет — 9:36.92.

В многоборье ГТО наша сборная заняла 12-е место, в эстафете — 7-е, в общем зачете Самарская область стала 10-й из 50 команд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4