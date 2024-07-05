Самарская сборная вошла в топ-10 лучших команд всероссийского студенческого фестиваля ГТО

В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. В отборочных этапах приняли участие более 22 тысяч студентов из 250 вузов страны, в финал вышли 400 участников в составе 50 команд. Студенты соревновались в многоборье ГТО и в эстафете. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Самарскую область представляла команда, сформированная по итогам отборочных соревнований. В состав вошли Арина Новикова, Ника Смышляева, Диана Глухова, Алиса Щеголева, Ильдар Хадиев, Дмитрий Бородинов, Альберт Мавлюшев, Вадим Дзюба. Возглавил сборную тренер Дмитрий Корнеев.
Студент Самарского университета Дмитрий Бородинов установил рекорд фестиваля в беге на 3000 метров в возрастной категории 18-19 лет — 9:36.92.
В многоборье ГТО наша сборная заняла 12-е место, в эстафете — 7-е, в общем зачете Самарская область стала 10-й из 50 команд.
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Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁