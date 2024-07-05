Тольяттинская команда Lada Sport ROSNEFT завоевала командную победу на третьем этапе чемпионата России по картингу.
Соревнования проходили на гоночном комплексе "Атрон" в Рязанской области. В классе KZ-2 за тольяттинцами остались две из трех ступеней пьедестала почета.
В сложных погодных условиях (палящее солнце сменялось ливневыми дождями) Артем Северюхин взял серебро, а Ярослав Шевырталов бронзу. В категории ОК в топ-10 вошли Герасим Скуланов и Артемий Мельников.
В эти же дни проходили заезды в рамках четвертого этапа первенства России по картингу. Впервые попал на подиум самый младший пилот тольяттинской команды. Ярослав Леонтьев стал третьим в зачетной группе "Мини".
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